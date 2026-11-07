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Dónde ver EN VIVO Nottingham Forest vs. Man City por la jornada 10 de la Premier League: TV y streaming online

Nottingham Forest y Man City se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio City Ground, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Nottingham vs. Man City, Premier League
Nottingham vs. Man City, Premier League

Nottingham Forest recibe a Man City este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground.

Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Nottingham Forest tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Nottingham Forest perdió 0-2 como visitante ante Brentford. El conjunto marcha 19° con 6 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Ipswich.

Man City viene de ganar 3-2 como visitante ante Leipzig. El equipo ocupa el puesto 2 con 21 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Brighton.

El historial entre Nottingham Forest y Man City

Nottingham Forest y Man City se enfrentaron 88 veces en los últimos años: 27 triunfos de Nottingham Forest, 36 de Man City y 25 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
04/03/2026Man City vs. Nottingham Forest2-2Premier League
27/12/2025Nottingham Forest vs. Man City1-2Premier League
27/04/2025Nottingham Forest vs. Man City0-2FA Cup
08/03/2025Nottingham Forest vs. Man City1-0Premier League
04/12/2024Man City vs. Nottingham Forest3-0Premier League
28/04/2024Nottingham Forest vs. Man City0-2Premier League
23/09/2023Man City vs. Nottingham Forest2-0Premier League
18/02/2023Nottingham Forest vs. Man City1-1Premier League
31/08/2022Man City vs. Nottingham Forest6-0Premier League
03/01/2009Man City vs. Nottingham Forest0-3FA Cup

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 14:30 hs
  • Colombia: 12:30 hs
  • Perú: 12:30 hs
  • Chile: 14:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Leeds vs. TottenhamSábado 7 de noviembre06:3009:3013:30
Fulham vs. NewcastleSábado 7 de noviembre09:0012:0016:00
Arsenal vs. HullSábado 7 de noviembre09:0012:0016:00
Sunderland vs. ChelseaDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Ipswich Town vs. BournemouthDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. LiverpoolDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Brighton vs. BrentfordDomingo 8 de noviembre08:0011:0015:00
Manchester United vs. Aston VillaDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Nottingham Forest y Man City se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Nottingham Forest suma 6 puntos en el torneo.
  • Man City suma 21 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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