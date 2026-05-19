Ganó 19 títulos y 858 puntos, así cambió Guardiola la historia de la Premier League

En Inglaterra dan por hecho que el entrenador catalán se marchará el próximo fin de semana. Guardiola cambió para siempre la historia de la Premier.

La Premier League se prepara para un fin de semana absolutamente histórico. Ante lo que puede ser la primera vez que el Arsenal levante el título en más de dos décadas, se le suma la salida prácticamente anunciada de Pep Guardiola del Manchester City. Desde 2016, el catalán cambió para siempre la historia de un torneo donde ha levantado 19 títulos y ha sumado más de 858 puntos. Bournemouth y Aston Villa, lo que le queda.

Las informaciones de The Athletic y David Ornstein son tajantes: Guardiola se va del Manchester City. Lo hará tras la consecución de la presente edición de la Premier League y en una temporada donde ganó los títulos tanto de la FA Cup como de la Carabao Cup. Pocos entrenadores han tenido tanto impacto en el torneo desde su llegada.

A la espera de saber qué ocurre en este final de temporada, lo cierto es que Guardiola ya tiene seis títulos de Premier. Unos que le ayudan a llegar a las 19 conquistas en el Manchester City. Aparecen tres ediciones de la FA Cup e igualmente un triplete en el año 2023, donde también tuvo la primera consagración del equipo en la Champions League. Su impacto a nivel de números es igual de impresionante a la hegemonía que ha generado en un certamen donde cada vez más entrenadores españoles llegan para asentarse.

No llegó ni siquiera a la década, pero Guardiola ya es el quinto entrenador con más puntos en la historia de la Premier. Si tenemos en cuenta el periodo desde 1992, veremos cómo el catalán ya ha sumado más de 858 unidades en nueve temporadas. Solo auténticos mitos del certamen como Harry Redknapp (878 puntos), David Moyes (1.066 puntos), Arsène Wenger (1.627 puntos) y Sir Alex Ferguson (1.752 puntos) le superan ahora mismo.

Maresca será el reemplazante de Guardiola: GETTY

Si nada se tuerce, Enzo Maresca será el reemplazante de un hombre que cambió el derbi de Manchester en todos los sentidos. Desde su llegada en el año 2016, suma 13 victorias, 9 derrotas, 3 empates y un balance de 48 goles a favor, así como de 34 en contra en uno de los clásicos del fútbol inglés.

Publicidad

Los motivos de Guardiola para no seguir

En portales como The Guardian o The Athletic se habla de un desgaste general. Guardiola ha tenido que reconstruir un proyecto que llegó a su punto más alto en el año 2023. Hasta el momento los resultados no son los más esperados y el paso del tiempo llega para todos. Se habla de un deseo en su entorno de cambiar de aires tras prácticamente dos décadas metido en proyectos del más alto nivel. La posibilidad de terminar su carrera en los próximos años por el programa de selecciones también aparece en el aire.

En Inglaterra tampoco descartan todo lo que tiene que ver con el juicio al Manchester City. Las posibles sanciones por 115 irregularidades financieras han marcado el final de la era Guardiola. Se espera que a finales de este año llegue el primer gran veredicto para saber cómo termina una de las grandes polémicas en la historia moderna de la Premier. A la espera de saber qué ocurre este fin de semana con el Aston Villa, todo el Reino Unido cuenta con que Pep no dirigirá en el Etihad desde el mes de agosto.

Datos claves

Pep Guardiola dejará el Manchester City tras ganar 19 títulos y sumar 858 puntos.

dejará el tras ganar 19 títulos y sumar 858 puntos. El entrenador catalán se marchará del club tras el fin de semana ante Aston Villa .

. El técnico italiano Enzo Maresca es el elegido por la directiva para ser su reemplazante.