Guardiola cambió el discurso tras alcanzar al Arsenal en la punta: “Ganar a cualquier precio”

Manchester City es de momento el líder de la Premier League. La victoria por 1 a 0 frente a Burnley como visitante les entrega la punta del certamen por diferencia de gol sobre Arsenal. Pep Guardiola, defensor del estilo por encima de los resultados durante años, cambió de discurso a solamente 5 fechas de lo que puede ser una de las mayores remontadas de su carrera. Su versión más resultadista, ejemplo perfecto del momento que vive su equipo en 3 frentes.

“Ganar es el objetivo principal… Teniendo en cuenta los últimos tres días y la emoción y la exigencia física del partido que jugamos, hicimos un partido extraordinario… Las ocasiones que creamos podrían haberse convertido en más goles, pero lo importante es ganar cada partido”, declaraba el catalán después de la victoria por la mínima gracias a un tempranero gol de Erling Haaland. Se dice adiós al discurso de las formas y se abraza como nunca el mantra más importante de este deporte.

Manchester City sueña con quitarle nuevamente el título al Arsenal. El equipo de Guardiola se encuentra todavía vivo en la FA Cup, donde se medirá con Southampton el fin de semana. En cuanto a la Premier League se refiere, tendrá todavía compromisos frente a Everton como visitante, Brentford en casa, Bournemouth en la costa inglesa y Crystal Palace en un partido aplazado de la jornada 31. Ojo porque cerrará el título el próximo 24 de mayo frente a Aston Villa en el Etihad.

Consultado por las ocasiones erradas de su equipo ante Burnley, se mostró tajante. Guardiola habla de la necesidad de vencer en una lucha por la Premier que solamente un par de meses atrás parecía una epopeya en todos los sentidos. El discurso y los objetivos cambian: “Estoy completamente de acuerdo en que ganar es lo único que importa, pero no solo en abril, también en septiembre, octubre y noviembre… Tenemos que ganar a cualquier coste, sí, pero tenemos que hacer cosas”.

Un gol de Haaland devuelve a Manchester City a la punta de la Premier: GETTY

El gran rival del City volverá a ser Mikel Arteta. Los Gunners tienen como calendario el recibir a Newcastle por la jornada 34. Lo propio ocurrirá en la 35 contra Fulham. Visitar a West Ham en la 36, recibir a Burnley por la jornada 37 y cerrar todo frente a Crystal Palace en Londres es el camino. Se busca cortar una racha de más de 22 años sin títulos de Premier mientras no nos olvidemos que Arsenal disputa las semifinales de la Copa de Europa frente a Atlético de Madrid. Guardiola cambia de discurso y vuelve a ser la gran amenaza del gigante de la capital británica.

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