Ante el Valencia y durante la victoria del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone llegó a un total de 1000 partidos oficiales dirigidos desde el año 2006. Un camino que le ha valido para convertirse en uno de los mejores entrenadores del planeta. Mientras el argentino ha sacado el 63 % de los puntos en juego, así le va en la comparación contra José Mourinho o Pep Guardiola.

Tanto el portugués como el catalán ya llegaron a esta cifra tiempo atrás. Mourinho sumó hasta la fecha el 68 % de los puntos posibles antes del inicio de su carrera a comienzos de siglo. Acumula un total de 764 victorias en 1238 partidos. Es el que más encuentros oficiales tiene hasta la fecha dirigiendo desde el banquillo. Guardiola es el que mayor porcentaje de efectividad acumula entre estos tres estrategas.

El entrenador del Manchester City tiene de momento 1037 partidos dirigidos desde la banda. En ellos acumula 741 victorias de carácter oficial. También ostenta un porcentaje del 75 % de los puntos en juego llevados a su favor. Ni Diego Pablo Simeone ni José Mourinho han podido, hasta la fecha, mantener el ritmo competitivo de sus equipos, sobre todo en campeonatos como el de liga.

El triunfo ante el Valencia permite a Diego Pablo Simeone alcanzar una marca propia de los tiempos que se viven para los entrenadores. El argentino comanda la actualidad del Atlético de Madrid desde el año 2011. Es el estratega que más tiempo ha durado al frente de una misma camiseta de los últimos 20 años en el fútbol europeo. Solo con el conjunto colchonero acumula un total de 794 partidos dirigidos. En ellos aparecen 468 victorias, 172 empates y apenas 154 derrotas oficiales.

Simeone ha sumado el 63% de los puntos en juego en 1000 partidos: GETTY

Mientras Simeone ganó el 63% de los puntos en 1000 partidos, este es el porcentaje de efectividad de Mourinho y Guardiola. 68% para el portugués y 75% para el actual entrenador del Manchester City. Son los tres entrenadores más experimentados de la élite europea de los últimos 20 años e igualmente rivales en diferentes batallas que sobre todo se dieron en territorio español. El Cholo sigue agrandando su leyenda en un Atlético de Madrid que todavía tiene cuentas pendientes en este viernes de temporada.

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El mensaje de Simeone tras llegar a los 1000 partidos

Por medio de sus redes sociales, el argentino agradeció el apoyo del Atlético de Madrid en todos estos años. Se muestra orgulloso de un camino que ya le ha dado dos títulos de LaLiga española y hasta dos de la Europa League. Es el entrenador más laureado en la historia del conjunto colchonero. Queda la Champions únicamente para cerrar un círculo perfecto.

“1.000 partidos como entrenador. Agradecido a todas las personas que me han acompañado y me han ayudado a llegar a esta cifra, tanto jugadores como colaboradores, dirigentes y aficionados… desde que empecé a dirigir en 2006. Gracias por todos los momentos, por todos los aprendizajes y por permitirme disfrutar de mi pasión. ¡Sigamos así hasta donde me dé!”, reflexiones del Cholo tras la victoria en Valencia.

Datos claves

Pep Guardiola registra una efectividad del 75% tras dirigir un total de 1037 partidos oficiales.

registra una efectividad del tras dirigir un total de oficiales. El entrenador Diego Pablo Simeone alcanzó los 1000 encuentros con un 63% de puntos ganados.

alcanzó los con un de puntos ganados. José Mourinho acumula 764 victorias en 1238 partidos, obteniendo el 68% de los puntos.