Guardiola, el arquitecto en la sombra del éxito del Bayern Múnich: “Fue un punto de inflexión”

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, reconoce que Pep Guardiola es uno de los grandes responsables del éxito de este equipo de Vincent Kompany. A solamente unas horas de medirse con el Paris Saint-Germain por las semifinales de la Champions, confiesa que el entrenador del Manchester City fue vital para que el belga sea en este momento el DT de Harry Kane, Michael Olise o Luis Díaz.

“Al principio, hubo dudas y sorpresa cuando propuse su nombre… Cuando dudamos, le dije a Karl-Heinz Rummenigge: ‘tú estás muy unido a Pep, ¿no? Llámalo y pregúntale por Kompany’. Ese fue el punto de inflexión”, afirmó Max Eberl en ZDF. No eran tiempos sencillos para un Bayern que venía de un ciclo doloroso en cuanto a su final se refiere con Thomas Tuchel. El belga, no olvidemos, venía de descender como colista en la Premier League de la mano del Burnley.

Para Eberl, el consejo de Guardiola fue clave. Se tenían otras hojas de vida, pero ninguna generaba el consenso a nivel general de Pep como lo hizo la de su ex capitán en el Manchester City: “Habíamos recibido rechazos. No es secreto que consideramos a Julian Nagelsmann, hablamos con Ralf Rangnick y con Oliver Glasner, y algunos querían que volviera Hansi Flick. Como dije antes, Kompany ya estaba en nuestra lista, pero no me atreví a proponerlo de entrada; preferimos contactar primero a técnicos de renombre”.

Guardiola acertó como nunca. Tras una primera temporada donde ganaría la Bundesliga, Kompany ha construido un Bayern Múnich absolutamente dominador en Alemania y dueño ya de diferentes récords que parecían imposibles. En lo que vamos de campaña sus hombres ya han ganado la Supercopa de Alemania y apenas han perdido en solo dos partidos.

Kompany, uno de los grandes escuderos de Guardiola en Manchester: GETTY

Se sueña con el tercer triplete en la historia de la entidad. Bayern Múnich ya se encuentra en la final de la Copa de Alemania y es matemáticamente campeón de Bundesliga. Solo París Saint-Germain, así como el vencedor de la eliminatoria entre Arsenal y Atlético de Madrid, les separa de la posibilidad de una triple corona que incluiría, además, el hecho de igualar al AC Milán como segundo club más ganador en la historia de la Champions. Todo empezó con una llamada a Manchester donde Pep dio el aval.

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Kompany, una extensión de Guardiola en el campo

El entrenador belga ha hablado de Guardiola como el estratega más influyente de su carrera. Defendió durante cuatro temporadas su sistema defensivo en el Manchester City. Un club al que llegó en el verano de 2008 como una de las primeras grandes adquisiciones de Emiratos Árabes Unidos. 360 partidos y 20 goles como líder del vestuario le convierten en uno de los jugadores más laureados del inicio de la nueva era del club.

De la mano de Guardiola levantó seis títulos. En ellos aparecen dos ediciones de la Premier League, dos Carabao Cup y una FA Cup ganada en el año 2019 con goleada incluida al Watford. El posible tercer triplete en la historia del Bayern Múnich nació en una llamada donde Pep presagió todo el éxito de Vincent Kompany.

Datos claves

El director Max Eberl confirmó que el aval de Pep Guardiola fue clave para contratar a Kompany .

confirmó que el aval de fue clave para contratar a . El Bayern Múnich busca su tercer triplete tras ganar la Bundesliga y alcanzar la final de Copa.

busca su tercer triplete tras ganar la y alcanzar la final de Copa. Vincent Kompany disputó 360 partidos oficiales y marcó 20 goles durante su etapa en el Manchester City.