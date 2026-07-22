Los goles de Erling Haaland fuera de la cancha: Inversiones, ajedrez, moños y una marca global

Erling Haaland no solo impacta dentro de la cancha: el delantero noruego del Manchester City eliminó a Brasil en el Mundial 2026 con dos goles decisivos, pero fuera del fútbol está construyendo un imperio empresarial que podría hacerlo valer más de US$1.100 millones. Con inversiones en bolsa, bienes raíces, ajedrez y marcas de consumo, Haaland transforma cada aspecto de su vida en un activo comercial.

El moño que se convirtió en negocio

Uno de los movimientos comerciales más originales de Haaland está ligado a Bon Dep, marca noruega de gomas y moños para el pelo de KKNEKKI. El delantero no solo es la imagen de la firma, sino también accionista desde 2024.

La empresa lanzó la “Haaland Edition”, un paquete de ocho gomas valorizado en US$32 que aprovecha su rasgo más reconocible: su pelo rubio recogido durante los partidos. El producto actualmente está agotado, reflejando la fuerza de su marca personal en segmentos de jóvenes consumidores.

Haaland dio su candidato al Mundial.

Ajedrez mundial y la marca Chess Mates

Haaland invirtió en Norway Chess para impulsar un nuevo circuito mundial llamado Total Chess World Championship Tour. La inversión se realiza a través de Chess Mates, sociedad compartida con el empresario noruego Morten Borge.

El nuevo campeonato busca coronar a un “campeón mundial combinado” en tres formatos distintos: clásico, rápido y blitz. Según palabras del mismo Haaland, “El ajedrez es un juego increíble. Agudiza la mente y tiene claras similitudes con el fútbol”. El circuito planea cuatro eventos anuales en diferentes ciudades, con lanzamiento piloto para fines de 2026.

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Millones en la Bolsa de Oslo

Pillage 3 AS es la sociedad a través de la cual Haaland gestiona sus inversiones financieras. En 2024, esta empresa generó resultados espectaculares: ganó US$2,5 millones en comparación con los US$347 mil del año anterior.

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El crecimiento se explica principalmente por el aumento en el valor de sus acciones y otras inversiones. Su cartera en bolsa saltó de US$8,7 millones a US$22,8 millones, mientras que su patrimonio neto se multiplicó por diez: de US$1,4 millones a US$13,1 millones. Entre sus mayores posiciones está Maritime & Merchant Bank, con acciones valorizadas en torno a US$1 millón.

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Una cartera diversificada en sectores clave

Más allá de la bolsa, Haaland ha invertido en sectores estratégicos como Höegh Autoliners (transporte marítimo), Entra (bienes raíces), Akastor (energía offshore) y Nykode Therapeutics (biotecnología). Esta diversificación refleja una estrategia financiera sofisticada.

Su cartera inmobiliaria también es impresionante. El delantero posee propiedades en España, Noruega e Inglaterra, incluyendo una villa en Marbella por US$7,12 millones, un departamento en Oslo por US$3,28 millones y una casa en Cheshire comprada por US$8,21 millones.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 05: Erling Haaland #9 of Norway gestures towards the fans after scoring his team’s second goal against Brazil during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Al Bello/Getty Images)

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Gaming de lujo: Clash of Clans y acuerdos globales

Su equipo negoció con Clash of Clans para transformar a Haaland en el primer futbolista en convertirse en personaje de la franquicia, bajo el rol de “Rey Bárbaro”. La campaña incluyó publicidad en ciudades como Londres, Manchester, Madrid, Milán y Múnich, con apariciones estelares de figuras como Sergio Agüero, Ronaldo Nazário y Ronaldinho.

Sus acuerdos comerciales incluyen Nike, Beats by Dre y Breitling. Con Nike firmó un contrato reportado de casi US$23 millones por 10 años, mientras que Breitling lo incorporó al “All Star Squad” junto a estrellas del deporte como Giannis Antetokounmpo.

El equipo experto detrás del imperio

Esta expansión empresarial no ocurre al azar. Detrás está Egil Ostenstad, exfutbolista y exejecutivo de banca privada en DNB, quien gestiona las finanzas. Rafaela Pimenta, heredera del trabajo de Mino Raiola, lidera negociaciones deportivas, comerciales y de marketing.

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Alf-Inge Haaland, su padre, sigue siendo pieza clave en decisiones estratégicas. El equipo también incluye asesores como Ivar Eggja y profesionales del rendimiento físico. Esta estructura profesional permite monetizar cada aspecto de su imagen: desde su pelo hasta su presencia en redes digitales.