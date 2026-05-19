¿Qué pasa si Manchester City gana, pierde o empata contra Bournemouth en la Premier League?

Manchester City llega muy obligado a su partido contra Bournemouth y esto es lo que necesita para evitar la celebración de Arsenal.

Este martes 19 de mayo de 2026 puede haber un nuevo campeón en la Premier League. Manchester City llega a su partido contra Bournemouth muy obligado y sin margen de error. El Arsenal le saca 5 puntos después de vencer a Burnley en la última fecha.

¿Qué pasa si Manchester City gana ante Bournemouth?

Si Manchester City gana su partido ante Bournemouth, el equipo de Pep Guardiola estirará la definición del campeonato hasta el siguiente fin de semana y la última fecha. Necesitaría un resbalón de Arsenal para salir campeón en esa última jornada.

¿Qué pasa si Manchester City empata contra Bournemouth?

El empate entre Manchester City y Bournemouth automáticamente vuelve campeón a Arsenal de la Premier League. Sumar un solo punto dejaría al City a 4 de Arsenal con ya solo un partido por jugar y confirmaría el regreso de los ‘Gunners’ a lo más alto después de 22 años.

¿Qué pasa si Manchester City pierde contra Bournemouth?

A este partido, el Bournemouth llega con un invicto de 17 partidos. El club perdió contra Arsenal el pasado 3 de enero y desde entonces no volvió a perder ningún partido. Por lo cual, si Manchester City pierde sería lo más normal y también haría campeón al Arsenal.