Xabi Alonso cuenta con Enzo Fernández en Chelsea, pero pone en venta a Alejandro Garnacho

Se viene una Premier League absolutamente histórica. El regreso de Xabi Alonso a la mejor liga del mundo va de la mano con salidas como las de Pep Guardiola del Manchester City. El exentrenador del Real Madrid ya estaría tomando decisiones en un Chelsea donde la figura de Alejandro Garnacho está en duda. El vasco le abriría las puertas del club. Pretende contar, eso sí, con Enzo Fernández.

En el Daily Mail se señala al extremo de la Selección Argentina como uno de los nombres que Xabi Alonso estaría dispuesto a poner en el mercado. Recordemos que el Chelsea se encuentra a la espera de una posible sanción financiera por movimientos de fichajes. También que se viene una temporada donde no habrá fútbol de la UEFA Champions League para los “blues”. Se pretende tener una plantilla corta, según el medio, y por encima de todo sacar dinero por jugadores que no sean absolutamente imprescindibles.

Alejandro Garnacho se suma a una lista donde aparecen otros nombres como Liam Delap, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Filip Jørgensen y Axel Disasi. Todos estos lógicamente serían los primeros futbolistas descartados por el Chelsea para la primera temporada de Xabi Alonso. En tiempos donde tanto se habla del potencial interés del Real Madrid en Enzo Fernández, aseguran en Inglaterra que para el vasco es una pieza absolutamente inamovible.

No han sido meses sencillos para el extremo de 21 años. Alejandro Garnacho dejaba el Manchester United el verano pasado con el objetivo de consolidarse en otro gran proyecto de la Premier. Hasta la fecha, suma solamente dos goles y cuatro asistencias en 42 partidos oficiales con el conjunto de los “blues”. Todo esto con un rol residual y ni mucho menos con el protagonismo con el que contaba en Old Trafford. Las puertas están abiertas.

Garnacho no haría parte del primer Chelsea de Xabi Alonso: GETTY

46 millones de euros pagó en su día Chelsea por los servicios de Alejandro Garnacho. Una suma de dinero donde Manchester United terminaría desprendiéndose de una de las grandes joyas de su cantera. Por Inglaterra aseguran que no cuenta con el beneplácito del nuevo entrenador y que en caso de que llegue la ofertas, este tendrá todas las chances de abandonar un proyecto que asume a su cuarto entrenador en poco más de dos años.

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El pasado de Xabi Alonso en la Premier

Hablamos de uno de los hombres más importantes del torneo a inicios de siglo. Llegó al Liverpool en el año 2004 tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la Real Sociedad. Durante cinco años defendió los intereses de los “reds” de Rafa Benítez con un total de cuatro títulos en su palmarés.

FA Cup, Carabao Cup, Champions League y Supercopa de la UEFA; los títulos ganados por un Xabi Alonso que en el verano de 2009 el Real Madrid sumaba a sus filas. En su paso por el gigante británico, sumó un total de 210 partidos junto a 18 goles y 16 asistencias. Tras muchas especulaciones alrededor de la posibilidad de volver al Liverpool o incluso de ser el reemplazante de Pep Guardiola en el Manchester City, el Chelsea se queda con uno de los entrenadores de moda en Europa.

Datos claves

El entrenador Xabi Alonso asumirá la dirección del Chelsea para la próxima temporada de Premier.

asumirá la dirección del para la próxima temporada de Premier. El volante argentino Enzo Fernández es considerado una pieza inamovible para el nuevo técnico.

es considerado una pieza inamovible para el nuevo técnico. El extremo Alejandro Garnacho fue descartado por Alonso tras marcar solo ocho goles con Chelsea.