Alineaciones de Coventry y Hull por la 2026-27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Coventry y Hull por la 2026-27.

Estas son las formaciones probables de Coventry y Hull por la 2026-27.

Coventry y Hull se enfrentan este sábado 29 de agosto desde las 08:00 por la 2026-27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.

Bajas y ausentes de Coventry y Hull

Coventry: Luke Woolfenden (lesión de rodilla, vuelve a mediados de septiembre de 2026); Kaine Kesler-Hayden (lesión isquiotibial, vuelve a mediados de septiembre de 2026); Haji Wright (lesión muscular, vuelve a principios de noviembre de 2026); Ephron Mason-Clark (lesión isquiotibial).

Hull: Matty Jacob (lesión de cadera, vuelve a principios de septiembre de 2026); Hidemasa Morita (lesión en el gemelo); Patrick McNair (lesión de rodilla, vuelve a mediados de septiembre de 2026); Joe Gelhardt (lesión de tobillo, vuelve a principios de septiembre de 2026); Charlie Hughes (lesión en la ingle, vuelve a principios de septiembre de 2026); Jack Butland (lesión de codo, vuelve a fines de octubre de 2026); Darko Gyabi (lesión en la ingle, vuelve a fines de octubre de 2026); Óscar Zambrano (lesión isquiotibial, vuelve a mediados de septiembre de 2026); Eliot Matazo (rotura de ligamentos cruzados, vuelve a mediados de enero de 2027).

Cómo llegan Coventry y Hull

Coventry viene de caer 0-3 ante Arsenal y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Hull viene de ganarle 2-0 a Manchester United y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Coventry y Hull

Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Jay DaSilva, Aurele Amenda, Bobby Thomas, Milan Van Ewijk, Matt Grimes, Caleb Yirenkyi, Jack Rudoni, Loum Tchaouna, Taiwo Awoniyi, Gustavo Hamer. DT: Frank Lampard.

Hull (4-2-3-1): Konstantinos Tzolakis, Ryan Giles, John Egan, Nobel Mendy, Lewie Coyle, Mohamed Belloumi, Regan Slater, Matt Crooks, Oli McBurnie, Elliot Stroud, Jens Hjerto-Dahl. DT: Sergej Jakirovic.

Suplentes de Coventry: Ellis Reco Simms, Brandon Thomas-Asante, Frank Onyeka, Tatsuhiro Sakamoto, Ben Wilson, Liam Kitching, Joel Latibeaudiere, Josh Eccles, Victor Torp.

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Suplentes de Hull: Cody Drameh, Semi Ajayi, Liam Millar, Dillon Phillips, Matt Targett, Kieran Dowell, Lucas Gourna-Douath, Lucas Herrington, Paddy McNair.

La previa de Coventry y Hull: todo lo que tenés que saber

Coventry sale con un 4-2-3-1 y Hull responde con un 4-2-3-1 para este cruce por la 2026-27.