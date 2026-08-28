Alineaciones de Real Sociedad y Espanyol por la LaLiga 2026/27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Real Sociedad y Espanyol por la LaLiga 2026/27.

Estas son las formaciones probables de Real Sociedad y Espanyol por la LaLiga 2026/27.

Real Sociedad y Espanyol se enfrentan en el Estadio Reale Arena este sábado 29 de agosto desde las 19:00 por la LaLiga 2026/27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.

Bajas y ausentes de Real Sociedad y Espanyol

Real Sociedad: Pablo Marín (lesión muscular, vuelve a principios de septiembre de 2027); Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados, vuelve a principios de noviembre de 2026); Jon Karrikaburu (ausencia, vuelve 1 fecha(s)).

Espanyol: Kike (lesión isquiotibial); Javi Puado (rotura de ligamentos cruzados, vuelve a fines de septiembre de 2026); Leandro Cabrera (expulsión, vuelve 1 fecha(s)).

Cómo llegan Real Sociedad y Espanyol

Real Sociedad viene de caer 1-4 ante Real Madrid y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Espanyol viene de caer 1-2 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Real Sociedad y Espanyol

Real Sociedad (4-2-3-1): Alex Remiro, Sergio Gomez, Jon Martin, Igor Zubeldia, Jon Aramburu, Luka Sucic, Carlos Soler, Yangel Herrera, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea, Takefusa Kubo. DT: Pellegrino Matarazzo.

Espanyol (4-4-2): Marko Dmitrovic, Roger Hinojo, Unai Nunez, Clemens Riedel, Omar El Hilali, Tyrhys Dolan, Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito, Alex Calatrava, Javier Hernandez, Roberto Fernandez. DT: Manolo Gonzalez.

Publicidad

Suplentes de Real Sociedad: Aihen Munoz, Orri Oskarsson, Goncalo Guedes, Unai Marrero, Jon Pacheco, Arsen Zakharyan, Ibai Aguirre Basurco, Alex Lebarbier, Alex Marchal, Job Ochieng, Benat Turrientes, Luken Beitia, Mamadou Sarr, Jon Gorrotxategi, Gorka Carrera, Aitor Fraga.

Suplentes de Espanyol: Angel Fortuno, Quilindschy Hartman, Pol Lozano, Pere Milla, Vanja Drkusic, Jofre Carreras, Marcos Fernandez, Gabriel Moscardo, Rafel Bauza, Adama Timera, Llorenc Serred, Jose Angel Lopez, Bryan Zaragoza.

La previa de Real Sociedad y Espanyol: todo lo que tenés que saber

Real Sociedad sale con un 4-2-3-1 y Espanyol responde con un 4-4-2 para este cruce por la LaLiga 2026/27.