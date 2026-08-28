Alineaciones de Levante y Betis por la LaLiga 2026/27: formaciones probables

Estas son las formaciones probables de Levante y Betis por la LaLiga 2026/27.

Estas son las formaciones probables de Levante y Betis por la LaLiga 2026/27.

Levante y Betis se enfrentan en el Estadio Ciutat de Valencia este sábado 29 de agosto desde las 17:00 por la LaLiga 2026/27. A continuación, las alineaciones probables de ambos equipos.

Bajas y ausentes de Levante y Betis

Levante: Álex Primo (lesión de hombro).

Betis: José Antonio Morante (ausencia); Gonzalo Petit (lesión en el muslo, vuelve a principios de septiembre de 2026); Giovani Lo Celso (lesión muscular, vuelve a principios de septiembre de 2026); Diego Conde (lesión de hombro, vuelve a principios de septiembre de 2026); Aitor Ruibal García (lesión de meniscos, vuelve a mediados de septiembre de 2026); Ismael Barea (rotura de ligamentos cruzados, vuelve a principios de diciembre de 2026).

Cómo llegan Levante y Betis

Levante viene de empatar 0-0 con Osasuna y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Betis viene de ganarle 1-0 a Valencia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Levante y Betis

Levante (4-3-3): Mathew Ryan, Manu Sanchez, Aissa Mandi, Adrian De La Fuente, Nacho Perez Gomez, Enzo Bardeli, Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Thiago Fernandez, Ivan Romero de Avila Araque, Brugue. DT: Luis Castro.

Betis (4-2-3-1): Alvaro Valles, Hector Bellerin, Natan, Marc Bartra, Francisco Garcia, Pablo Fornals, Facundo Bernal, Marc Roca, Cucho Hernandez, Rodrigo Riquelme, Antony. DT: Manuel Pellegrini.

Suplentes de Levante: Pablo Cunat Campos, Hugo Sotelo, Carlos Alvarez, Jorge Cabello, Victor Garcia Raja, Karl Etta, Jeremy Toljan, Paco Cortes, Marco dos Santos, Daniel Requena, Yanis Musuayi, Ifeanyi Ndukwe.

Suplentes de Betis: Nelson Deossa, Junior Firpo, Diego Gomez, Diego Llorente, Angel Ortiz, Iker Losada, Alvaro Fidalgo, Troy Parrott, Isco, Manuel Gonzalez Pallares, Pablo Garcia, Alvaro de Pablo Casado, Abde Ezzalzouli.

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La previa de Levante y Betis: todo lo que tenés que saber

Levante sale con un 4-3-3 y Betis responde con un 4-2-3-1 para este cruce por la LaLiga 2026/27.