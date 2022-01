Novak Djokovic está aislado en un hotel de refugiados: el lunes se define si podrá entrar a Australia o no

La polémica alrededor de Novak Djokovic en Australia continúa. Las últimas horas han sido problemáticas para el número uno del mundo del tenis mundial. Es que en su llegada al país, un error en la solicitud de su visa lo llevó a casi ser deportado, evitando que pudiera participar en el Australian Open, primer Grand Slam del año. Sin embargo, logró que su situación recién se pueda definir hasta el próximo lunes.

Djokovic llegó a Australia para el primer Grand Slam del año luego de recibir una exención médica. Pero, las autoridades fronterizas de ese país le negaron la entrada por el error en el visado, que no cumple con los requisitos necesarios para la exención de la vacunación contra la Covid. Por lo cual, su deportación parecía prácticamente un hecho.

Sin embargo, los abogados del campeón serbio lograron evitar la vuelta a su país. Ahora, la definición por su situación en Australia llegará el próximo lunes cuando se presente en una audiencia ante el Tribunal del Circuito Federal para saber si puede permanecer o no en el país, según informó The Guardian. A la espera de esto, 'Nole' fue trasladado a un hotel de refugiados en Melbourne donde aguardará hasta el lunes por una solución o no de su caso.

El Australian Open arranca el próximo 17 de enero, por lo que quedan 11 días para su inicio y aún se espera por saber si Djokovic estará o no en el torneo. Por lo pronto, su presencia ya ha provocado polémica, rechazo por parte del público, aunque también apoyo. Decenas de aficionados se agolparon junto a la puerta del hotel para protestar y mostrarle su admiración con mensajes y banderas serbias.

En tanto, Srdjan Djokovic, padre del jugador, ha 'echado más leña al fuego' con sus declaraciones tras lo que tuvo que vivir su hijo. "Está preso pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas. Él lucha por la igualdad de todas las personas del planeta, más allá del color, la religión o su dinero", dijo en The Telegraph.

¿Djokovic puede ser vetado de Australia?

Si bien los abogados trabajan en el rejunte de pruebas para presentar durante los próximos días y evitar su deportación, Djokovic podría enfrentar una dura sanción. No precisamente por esta situación, sino por las palabras que dijo su padre Srdjan. A raíz de ellas, según informa The Age, las autoridades federales australianas no descartan prohibirle la entrada al país por tres años. La polémica continúa.