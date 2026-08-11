Jannik Sinner, 24 años: “Mi rodilla me ha estado dando problemas, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir”

El número 1 del mundo se bajó del Masters 1000 de Cincinnati y preocupa su estado de salud de cara al US Open, que comienza a fin de mes.

El circuito ATP recibe un baldazo de agua fría en uno de los momentos más vibrantes del calendario. En plena gira norteamericana sobre cemento, el italiano Jannik Sinner, consolidado a sus 24 años como número 1 del mundo, ha confirmado que una lesión lo marginará de la competencia inmediata, puntualmente del ATP de Cincinnati.

Lo que comenzó como un rumor en los pasillos de los torneos previos al último Grand Slam del año, fue ratificado por el propio jugador con un mensaje que denota frustración, pero también madurez.

Las palabras del italiano: un freno obligado

Sinner no ocultó su realidad física y compartió con sus seguidores el diagnóstico que lo obliga a bajarse de los torneos preparatorios que se disputan este mes de agosto.

“Mi rodilla derecha me ha estado dando problemas y, aunque hemos estado trabajando duro con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir. Estoy deseando volver el próximo año y ahora estoy centrado en ponerme a punto para el US Open”, dijo el italiano según reprodujo el sitio oficial de la ATP al contar su baja del torneo de Cincinnati.

La declaración deja en claro dos cosas: la gravedad de la molestia en la rodilla no es menor, requiriendo un parate inmediato en eventos clave (como los Masters 1000 de esta gira, a los que promete regresar la próxima temporada), y que el objetivo máximo y excluyente de su equipo de trabajo ahora es Nueva York.

Sinner, campeón en Wimbledon este año, apunta a llegar al US Open.

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El impacto en la gira sobre cemento

Para el tenis latinoamericano y mundial, la ausencia de Sinner en la antesala del Abierto de los Estados Unidos cambia por completo el panorama del circuito.

Pérdida de rodaje: Al no poder sumar minutos en pista ni enfrentarse a rivales de peso en torneos de la talla de Canadá o Cincinnati, el italiano llegará a Flushing Meadows —si su recuperación lo permite— con falta de ritmo competitivo.

Al no poder sumar minutos en pista ni enfrentarse a rivales de peso en torneos de la talla de Canadá o Cincinnati, el italiano llegará a Flushing Meadows —si su recuperación lo permite— con falta de ritmo competitivo. Alivio para sus rivales: El cuadro principal de los Masters 1000 de agosto pierde a uno de sus máximos favoritos, abriendo el cuadro para que otros integrantes del Top 10 sumen puntos vitales en el ranking.

El cuadro principal de los Masters 1000 de agosto pierde a uno de sus máximos favoritos, abriendo el cuadro para que otros integrantes del Top 10 sumen puntos vitales en el ranking. El factor físico a los 24 años: A esta edad, Sinner ya conoce la exigencia extrema del circuito ATP. Su decisión de priorizar la recuperación por encima de forzar la rodilla demuestra un enfoque conservador para cuidar su físico a largo plazo.

La cuenta regresiva hacia el US Open

El US Open, que arranca a finales de agosto, es el último gran objetivo de la temporada regular antes de las Finales ATP. El cuerpo médico del italiano tiene ahora una carrera contrarreloj para desinflamar la zona afectada, fortalecer la articulación y devolverle la confianza en sus apoyos y desplazamientos laterales, vitales en las pistas rápidas estadounidenses.

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Sinner sabe que el cemento neoyorquino no perdona a quienes llegan a medias tintas desde lo físico. Resta ver si el tiempo juega a su favor y si esta pausa forzada termina siendo la clave para que llegue descansado a pelear por la gloria en el último Grand Slam de este 2026.

Los preclasificados del ATP de Cincinnati con la ausencia de Sinner

Tras la confirmación de la baja de Jannik Sinner, el panorama del Masters 1000 de Cincinnati 2026 sufre una sacudida importantísima. Al no contar con el actual número uno del mundo —y sumado también a la ausencia del español Carlos Alcaraz por una lesión en la muñeca—, el cuadro principal se reconfigura por completo, abriendo el abanico de candidatos al título en el Lindner Family Tennis Center.

Preclasificado Tenista País 1° Alexander Zverev Alemania (GER) 2° Felix Auger-Aliassime Canadá (CAN) 3° Alex de Miñaur Australia (AUS) 4° Ben Shelton Estados Unidos (USA) 5° Novak Djokovic Serbia (SRB) 6° Daniil Medvedev Rusia (RUS) 7° Flavio Cobolli Italia (ITA) 8° Taylor Fritz Estados Unidos (USA)

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DATOS CLAVE

Jannik Sinner se dio de baja del Cincinnati 2026 por lesión de rodilla.

El tenista busca recuperarse a tiempo para competir en el US Open.

Alexander Zverev será primer preclasificado tras la baja de Carlos Alcaraz por lesión.