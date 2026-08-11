Independiente del Valle cobrará millones de euros pese a que Patrick Mercado no será comprado por el Sevilla de España.

Finalmente parece que el volante ecuatoriano Patrick Mercado no será comprado por el Sevilla FC de España. Independiente del Valle lo tenía cerrado y aunque no se dará, los ecuatorianos cobrarán millones.

Según Studio Fútbol, Sevilla tiene hasta el 15 de septiembre para pagar los 8 millones por Patrick Mercado, caso contrario deberán pagar 3 millones de penalización a IDV.

El volante de IDV y de la Selección de Ecuador tenían todo listo para el traspaso del jugador a Europa, sin embargo el mediocampista sufrió una rotura de ligamento cruzado.

Ahora quedará pendiente de ver si Patrik Mercado finalmente se queda en Ecuador para la recuperación o si los clubes llegan a un acuerdo para que el futbolista sea finalmente traspasado.

Patrick Mercado incluso había tenido ya minutos con la Selección de Ecuador y de no haber sido por su lesión, podría haber sido llamado al Mundial por Sebastián Beccacece.

En la temporada 2025, donde fue elegido como el mejor jugador del campeonato ecuatoriano, Patrik Mercado jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias con Independiente del Valle. El joven futbolista en ese momento acabó marcando 7 goles y dio 11 asistencias.

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Patrick Mercado – Selección de Ecuador

El valor de mercado de Patrik Mercado

Ahora mismo, Mercado tiene un valor de mercado de 5.5 millones. De ahí que, el fichaje del jugador sea un tema a debatir por todos. No se ha revelado cuanto debería pagar Sevilla para hacerse con su fichaje a mitad de temporada.

En resumen

Sevilla no ejercerá la opción de compra por Patrik Mercado en este mercado de pases de la temporada 2026.

en este mercado de pases de la temporada 2026. Pese a que el conjunto español descartó su adquisición definitiva, Independiente del Valle asegurará ingresos millonarios mediante cláusulas contractuales y acuerdos previos.

mediante cláusulas contractuales y acuerdos previos. El caso vuelve a ratificar el éxito del modelo de negocio del cuadro ‘negriazul’ al rentabilizar la proyección internacional de sus canteranos.