Quiénes juegan este miércoles 27 de mayo en Roland Garros 2026: partidos, horarios y programación

Este miércoles 27 de mayo, la mítica tierra batida de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada 2026, tendrá su cuarto día de competencia en el cuadro principal tanto masculino como femenino con partidos que prometen.
El Court Philippe-Chatrier será el gran epicentro de las miradas: la polaca Iga Swiatek [3] abrirá el fuego al mediodía ante la checa Sara Bejlek, sirviendo de antesala para el esperado duelo del serbio Novak Djokovic [3] frente al local Valentin Royer.
Para el cierre, la sesión nocturna (no antes de las 20:15 hora local) promete chispas en un choque importante entre el peligroso Tomas Machac y el alemán Alexander Zverev, segundo clasificado y uno de los máximos favoritos al título.
El serbio Novak Djokovic superó al local Mpetshi Perricard en el debut (Getty)
Pero la acción no se detiene en la cancha principal. El Court Suzanne-Lenglen recibirá a figuras de la talla de Elena Rybakina [2] y Casper Ruud [15], mientras que la “Armada” iberoamericana tendrá un protagonismo absoluto en las canchas secundarias.
Nombres como el español Alejandro Davidovich Fokina [21], la joven promesa brasileña João Fonseca [28], y los argentinos Mariano Navone, Solana Sierra y Camilo Ugo Carabelli buscarán dar el golpe en sus respectivos turnos para mantener vivo el sueño parisino.
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La programación completa de este miércoles 27 de mayo:
*Aclaración: todos los partidos están en horario de París (GMT+2).
|Cancha
|Horario
|Categoría
|Partido
|Court Philippe-CHATRIER
|12:00
|Individual Femenino
|Sara BEJLEK (CZE) vs. Iga SWIATEK (POL) [3]
|Court Philippe-CHATRIER
|A continuación
|Individual Femenino
|Elina SVITOLINA (UKR) [7] vs. Kaitlin QUEVEDO (ESP)
|Court Philippe-CHATRIER
|A continuación
|Individual Masculino
|Valentin ROYER (FRA) vs. Novak DJOKOVIC (SRB) [3]
|Court Philippe-CHATRIER
|No antes 20:15
(Night session)
|Individual Masculino
|Tomas MACHAC (CZE) vs. Alexander ZVEREV (GER) [2]
|Court Suzanne-LENGLEN
|11:00
|Individual Masculino
|Karen KHACHANOV [13] vs. Marco TRUNGELLITI (ARG)
|Court Suzanne-LENGLEN
|A continuación
|Individual Femenino
|Yuliia STARODUBTSEVA (UKR) vs. Elena RYBAKINA (KAZ) [2]
|Court Suzanne-LENGLEN
|A continuación
|Individual Femenino
|Jasmine PAOLINI (ITA) [13] vs. Solana SIERRA (ARG)
|Court Suzanne-LENGLEN
|A continuación
|Individual Masculino
|Casper RUUD (NOR) [15] vs. Hamad MEDJEDOVIC (SRB)
|Court Simonne-MATHIEU
|11:00
|Individual Femenino
|Caty MCNALLY (USA) vs. Belinda BENCIC (SUI) [11]
|Court Simonne-MATHIEU
|A continuación
|Individual Masculino
|Camilo UGO CARABELLI (ARG) vs. Andrey RUBLEV [11]
|Court Simonne-MATHIEU
|A continuación
|Individual Masculino
|Ugo HUMBERT (FRA) [32] vs. Quentin HALYS (FRA)
|Court Simonne-MATHIEU
|A continuación
|Individual Femenino
|Mirra ANDREEVA [8] vs. Marina BASSOLS RIBERA (ESP)
|Court 14
|11:00
|Individual Masculino
|A. DAVIDOVICH FOKINA (ESP) [21] vs. Thiago A. TIRANTE (ARG)
|Court 14
|A continuación
|Individual Femenino
|Marta KOSTYUK (UKR) [15] vs. Katie VOLYNETS (USA)
|Court 14
|A continuación
|Individual Masculino
|Joao FONSECA (BRA) [28] vs. Dino PRIZMIC (CRO)
|Court 14
|A continuación
|Individual Femenino
|Kamilla RAKHIMOVA (UZB) vs. Karolina MUCHOVA (CZE) [10]
|Court 7
|11:00
|Individual Femenino
|Tamara KORPATSCH (GER) vs. Xinyu WANG (CHN) [32]
|Court 7
|A continuación
|Individual Femenino
|Jelena OSTAPENKO (LAT) [29] vs. Magda LINETTE (POL)
|Court 7
|A continuación
|Individual Masculino
|James DUCKWORTH (AUS) vs. Rafael JODAR (ESP) [27]
|Court 7
|A continuación
|Individual Masculino
|Lorenzo SONEGO (ITA) vs. Tommy PAUL (USA) [24]
|Court 6
|11:00
|Individual Masculino
|Federico CINA (ITA) vs. Jesper DE JONG (NED)
|Court 6
|A continuación
|Individual Masculino
|Mariano NAVONE (ARG) vs. Jakub MENSIK (CZE) [26]
|Court 6
|A continuación
|Individual Femenino
|Hailey BAPTISTE (USA) [26] vs. Xiyu WANG (CHN)
|Court 6
|A continuación
|Individual Femenino
|Eva LYS (GER) vs. Sorana CIRSTEA (ROU) [18]
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¿Cuándo se juega la final de Roland Garros 2026?
La final del cuadro masculino de Roland Garros se llevará a cabo el domingo 7 de junio desde las 15, hora de París. Por su parte, la final femenina se jugará un día antes, el sábado 6, a la misma hora.