Quiénes juegan este miércoles 27 de mayo en Roland Garros 2026: partidos, horarios y programación

Novak Djokovic y Alexander Zverev lideran la jornada sobre el polvo de ladrillo de París. La agenda completa y los horarios de los mejores partidos del día.

Este miércoles 27 de mayo, la mítica tierra batida de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada 2026, tendrá su cuarto día de competencia en el cuadro principal tanto masculino como femenino con partidos que prometen.

El Court Philippe-Chatrier será el gran epicentro de las miradas: la polaca Iga Swiatek [3] abrirá el fuego al mediodía ante la checa Sara Bejlek, sirviendo de antesala para el esperado duelo del serbio Novak Djokovic [3] frente al local Valentin Royer.

Para el cierre, la sesión nocturna (no antes de las 20:15 hora local) promete chispas en un choque importante entre el peligroso Tomas Machac y el alemán Alexander Zverev, segundo clasificado y uno de los máximos favoritos al título.

El serbio Novak Djokovic superó al local Mpetshi Perricard en el debut (Getty)

Pero la acción no se detiene en la cancha principal. El Court Suzanne-Lenglen recibirá a figuras de la talla de Elena Rybakina [2] y Casper Ruud [15], mientras que la “Armada” iberoamericana tendrá un protagonismo absoluto en las canchas secundarias.

Nombres como el español Alejandro Davidovich Fokina [21], la joven promesa brasileña João Fonseca [28], y los argentinos Mariano Navone, Solana Sierra y Camilo Ugo Carabelli buscarán dar el golpe en sus respectivos turnos para mantener vivo el sueño parisino.

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La programación completa de este miércoles 27 de mayo:

*Aclaración: todos los partidos están en horario de París (GMT+2).

Cancha Horario Categoría Partido Court Philippe-CHATRIER 12:00 Individual Femenino Sara BEJLEK (CZE) vs. Iga SWIATEK (POL) [3] Court Philippe-CHATRIER A continuación Individual Femenino Elina SVITOLINA (UKR) [7] vs. Kaitlin QUEVEDO (ESP) Court Philippe-CHATRIER A continuación Individual Masculino Valentin ROYER (FRA) vs. Novak DJOKOVIC (SRB) [3] Court Philippe-CHATRIER No antes 20:15

(Night session) Individual Masculino Tomas MACHAC (CZE) vs. Alexander ZVEREV (GER) [2] Court Suzanne-LENGLEN 11:00 Individual Masculino Karen KHACHANOV [13] vs. Marco TRUNGELLITI (ARG) Court Suzanne-LENGLEN A continuación Individual Femenino Yuliia STARODUBTSEVA (UKR) vs. Elena RYBAKINA (KAZ) [2] Court Suzanne-LENGLEN A continuación Individual Femenino Jasmine PAOLINI (ITA) [13] vs. Solana SIERRA (ARG) Court Suzanne-LENGLEN A continuación Individual Masculino Casper RUUD (NOR) [15] vs. Hamad MEDJEDOVIC (SRB) Court Simonne-MATHIEU 11:00 Individual Femenino Caty MCNALLY (USA) vs. Belinda BENCIC (SUI) [11] Court Simonne-MATHIEU A continuación Individual Masculino Camilo UGO CARABELLI (ARG) vs. Andrey RUBLEV [11] Court Simonne-MATHIEU A continuación Individual Masculino Ugo HUMBERT (FRA) [32] vs. Quentin HALYS (FRA) Court Simonne-MATHIEU A continuación Individual Femenino Mirra ANDREEVA [8] vs. Marina BASSOLS RIBERA (ESP) Court 14 11:00 Individual Masculino A. DAVIDOVICH FOKINA (ESP) [21] vs. Thiago A. TIRANTE (ARG) Court 14 A continuación Individual Femenino Marta KOSTYUK (UKR) [15] vs. Katie VOLYNETS (USA) Court 14 A continuación Individual Masculino Joao FONSECA (BRA) [28] vs. Dino PRIZMIC (CRO) Court 14 A continuación Individual Femenino Kamilla RAKHIMOVA (UZB) vs. Karolina MUCHOVA (CZE) [10] Court 7 11:00 Individual Femenino Tamara KORPATSCH (GER) vs. Xinyu WANG (CHN) [32] Court 7 A continuación Individual Femenino Jelena OSTAPENKO (LAT) [29] vs. Magda LINETTE (POL) Court 7 A continuación Individual Masculino James DUCKWORTH (AUS) vs. Rafael JODAR (ESP) [27] Court 7 A continuación Individual Masculino Lorenzo SONEGO (ITA) vs. Tommy PAUL (USA) [24] Court 6 11:00 Individual Masculino Federico CINA (ITA) vs. Jesper DE JONG (NED) Court 6 A continuación Individual Masculino Mariano NAVONE (ARG) vs. Jakub MENSIK (CZE) [26] Court 6 A continuación Individual Femenino Hailey BAPTISTE (USA) [26] vs. Xiyu WANG (CHN) Court 6 A continuación Individual Femenino Eva LYS (GER) vs. Sorana CIRSTEA (ROU) [18]

¿Cuándo se juega la final de Roland Garros 2026?

La final del cuadro masculino de Roland Garros se llevará a cabo el domingo 7 de junio desde las 15, hora de París. Por su parte, la final femenina se jugará un día antes, el sábado 6, a la misma hora.