Tras el terremoto en Colombia: la DIMAYOR tomó una contundente decisión

Este lunes 10 de agosto de 2026 se sintió un fuerte terremoto en Colombia con un sismo de 7.4 grados. Varios países de la región también lo sintieron afectando sobre todo a la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Ante las consecuencias y el impactante momento, la DIMAYOR tomó una decisión con el fútbol.

Tras un evento de esta magnitud y con la máxima preocupación entre las las personas, el fútbol pasa a un segundo plano. Por lo cual, la DIMAYOR decidió aplazar los partidos del campeonato colombiano que estaban programados para estos días.

La DIMAYOR reprograma los partidos

De acuerdo a la confirmación de Pipe Sierra, la DIMAYOR aplazó los partidos en este orden:

Los partidos del lunes para el martes 11 de agosto

Los partidos del martes 11 de agosto para el miércoles 12 de agosto.

La DIMAYOR toma esta decisión también para los partidos de la Primera B y esos también quedarán suspendidos y reprogramados. El fútbol colombiano se muestra solidario y ha mostrado su intención de ayudar a todos los que lo necesiten tras este fenómeno natural.

La tabla de posiciones de la Primera A de Colombia

Así está de momento la tabla de posiciones del torneo clausura en la primera división del fútbol colombiano:

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Se suspende toda la jornada

La DIMAYOR ya cambió de parecer y no solo aplazará todos los partidos de lunes y martes, sino que no habrá fútbol en Colombia en toda la semana. El máximo organismo del fútbol colombiano así lo decidió por el momento que está viviendo el país.

En síntesis:

Un terremoto de 7.4 grados afectó este 10 de agosto la localidad de San José del Palmar.

afectó este 10 de agosto la localidad de San José del Palmar. La DIMAYOR aplazó los partidos del campeonato colombiano tras el sismo en el Chocó.

aplazó los partidos del campeonato colombiano tras el sismo en el Chocó. 11 y 12 de agosto serán las fechas de reprogramación para los encuentros suspendidos.