Rafa Nadal, 40 años, sobre la ansiedad que lo llevó al psiquiatra: “Sentía que no podía salir a la calle sin una botella de agua en la mano”

El extenista español reveló en la docuserie RAFA, de Netflix, el episodio de ansiedad que atravesó en 2015 y el tratamiento con el que se recuperó.

Rafa Nadal, de 40 años, relató el episodio de ansiedad que atravesó durante su carrera y el tratamiento psiquiátrico al que recurrió para superarlo. El extenista español lo detalló en RAFA, la docuserie que Netflix estrenó el 29 de mayo de 2026, y volvió sobre el tema en una entrevista con CNN.

“Siempre pensé que tenía que solucionar estas cosas por mí mismo en términos de fortaleza mental. Pero llegó un momento en que sentía que no podía salir a la calle sin una botella de agua en la mano. Eso ya era un gran problema. Ahí entendí que necesitaba ayuda”.

Qué síntoma describió Nadal

La botella de agua no era un hábito ni una superstición. Según el propio relato del extenista, respondía a una dificultad concreta para deglutir:

“Si no tenía una botella de agua en la mano no podía tragar saliva. Se me quedaba en la garganta y me atragantaba con mi propia saliva. Tuve que ver a un psiquiatra”.

Nadal mencionó además otras manifestaciones durante ese período: sensación de ahogo fuera de la cancha, dificultades para sostener la concentración y problemas de enfoque visual mientras jugaba.

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MONTE CARLO – APRIL 15: Rafael Nadal of Spain serves to against Karol Kucera of Slovakia during the first round of the Tennis Masters at The Monte Carlo Country Club, Monaco on April 15, 2003. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Cuándo ocurrió y qué tratamiento siguió

El extenista situó el episodio en 2015, un año en el que, según su relato, perdió el control emocional en la cancha y empezó a registrar síntomas físicos fuera de ella.

Sobre el recorrido terapéutico, describió dos etapas. Primero consultó a un psicólogo, sin los resultados que esperaba. Después acudió a un psiquiatra, que le indicó tratamiento farmacológico. Nadal no precisó qué medicación recibió.

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“Empecé a notar mejoría después de unos meses. Estuve alrededor de un año con la medicación y finalmente me recuperé”.

El origen que él identifica

Nadal atribuyó el cuadro a la acumulación de dos décadas de exigencia competitiva y de lesiones. El punto de partida que señala es 2004, cuando sufrió una fractura por estrés en el hueso escafoides del pie izquierdo, lesión que derivó en el diagnóstico de síndrome de Müller-Weiss, una afección crónica que lo acompañó el resto de su carrera.

También mencionó el peso de la exigencia sostenida desde la infancia, en la etapa en la que fue entrenado por su tío Toni Nadal.

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Qué es RAFA, la docuserie de Netflix

RAFA consta de cuatro episodios, fue dirigida por Zach Heinzerling —nominado al Oscar— y producida por Skydance Sports. La serie recorre la carrera del tenista con material de archivo inédito y entrevistas a su entorno cercano, e incluye su retiro, la rivalidad con Roger Federer y la irrupción de Novak Djokovic en la era de los Big Three.

MALAGA, SPAIN – NOVEMBER 19: Rafael Nadal of Team Spain celebrates a point in his singles match against Botic van de Zandschulp of Team Netherlands in the quarterfinal tie between Netherlands and Spain during the Davis Cup Finals at Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena on November 19, 2024 in Malaga, Spain. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for ITF)

La trayectoria de Rafa Nadal

Nacido el 3 de junio de 1986 en Manacor, Mallorca, Nadal ganó 22 títulos de Grand Slam, de los cuales 14 corresponden a Roland Garros, el registro más alto de la historia en un mismo major. Fue número uno del ranking ATP y campeón olímpico en individuales y en dobles.

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Se retiró en noviembre de 2024, en las Finales de la Copa Davis disputadas en Málaga, con la selección española. Su última etapa coincidió con el ascenso de Carlos Alcaraz, con quien compartió el dobles olímpico en París 2024.