Emelec empezará la segunda etapa de la LigaPro ya con un nuevo entrenador, la directiva se movió y ya revelaron el DT.

Emelec está a nada de terminar el primer semestre del campeonato ecuatoriano y una de las grandes dudas es quién será el entrenador del club para el segundo semestre. Desde los medios revelaron al DT que ya estaría contratado por los azules.

Según el periodista Jorge Villacís, Alfredo Arias habría sido ya cerrado como nuevo DT de Emelec. El DT uruguayo termina las finales del campeonato colombiano con Junior de Barranquilla el 8 de junio.

Causa algo de sorpresa en Colombia que Arias deje un proyecto que viene de ser campeón y nuevamente finalista para ir a un Emelec que virtualmente ha estado en la liguilla de descenso durante todo el año.

Alfredo Arias habría sido contactado por la directiva de José David Jiménez y desde la siguiente semana se analizarán nombres de contrataciones y también las posibles salidas.

Alfredo Arias quedó campeón ecuatoriano con Emelec en el 2017 y habría sido la prioridad por encima de otros nombres como Javier Rabanal, Flavio Robatto entre otros.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Alfredo Arias – Junior de Barranquilla.

En resumen