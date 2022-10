Barcelona se ganó más de un problema de su visita a Milán ante Inter. La derrota ya le provoca inconvenientes en cuanto a sus posibilidades de clasificar a los octavos de final de la Champions League. Las polémicas en el partido le pueden provocar también serios disgustos ante la UEFA. Pero también suma bajas de cara a lo que se le viene en su apretado calendario.

Las lesiones tienen a maltraer al conjunto 'blaugrana' y su periplo trajo consigo más bajas de cara a los próximos partidos. La primera mala noticia la dio Andreas Christensen, quien salió del partido ante Inter (ingresó Gerard Piqué) y se confirmó que padece un esguince en el tobillo izquierdo.

Pero a la baja del danés, se le suma otra lesión proveniente de Milán. Franck Kessié también terminó tocado ante Inter y los servicios médicos de Barcelona confirmaron que sufrió una elongación en el aductor del muslo derecho. Por lo cual, la larga lista de lesionados en el Camp Nou se extiende todavía más.

Kessié estará alrededor de diez días sin jugar producto de esta lesión, por lo cual no estará ante Celta de Vigo este domingo y es muy difícil que llegue al duelo del Camp Nou ante Inter. En tanto, lo de Christensen podría ser más grave. Es que el esguince de tobillo podría demandarle alrededor de un mes de baja, según apunta el diario AS. De confirmarse esto, podría ya no jugar con el Barça hasta después del Mundial de Qatar y se perdería el Clásico ante Real Madrid.

El marfileño y el danés se unen a una lista de lesionados en Barcelona, que ya integran Ronald Araújo, Jules Koundé y Héctor Bellerín. Es decir que los 'Culés' siguen sumando bajas en el costado defensivo y se quedan sólo con Eric García y Gerard Piqué como defensores centrales disponibles. Problemas para Xavi para lo que viene.