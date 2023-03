Son muchos los jugadores que no han llegado de la mejor forma a la semana más importante de la Champions, se definen los ocho cupos a cuartos de final y estas son las bajas.

Comienzan las dos semanas más importantes de la temporada para varios equipos que siguen en competencias europeas, y sobre todo para los 16 clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League que juegan gran parte del éxito de la temporada.

El problema es que no todos llegan en la mejor forma, varios clubes tienen duras y sentidas bajas para el partido más importante de la temporada, empezando por el PSG que confirmó la baja de Neymar y que no volverá hasta que termine la temporada. No es la única baja para el PSG, Renato Sánchez, Kimpembe y Achraf Hakimi tampoco serán de la partida, aunque este último aún tiene alguna chance, pero enfrenta una demanda por supuesto abuso sexual.

Eso sí, PSG no es el único club con problemas, Real Madrid tiene sentidas bajas para el juego con el Liverpool, el francés Ferland Mendy y el austriaco David Alaba sufren lesiones musculares y es muy poco probable que lleguen al juego con el Liverpool, que también tiene bajas, Luis Díaz se sigue recuperando y es probable que llegue, pero estará sin ritmo, algo similar pasa con Naby Keita y Thiago Alcántara.

Otro equipo golpeado por lesiones es el Chelsea, Thiago Silva, Mason Mount, N'golo Kanté, César Azpilicueta y Edouard Mendy, todos lesionados, y con pocas probabilidades de jugar el partido ante el Borussia Dortmund. Aunque el equipo alemán tiene un dolor de cabeza en el arco, Gregor Kobel se lesionó este fin de semana, Edin Terzic se viene recuperando y es probable que juegue el partido de vuelta con el tercer arquero.

Los otros equipos alemanes en competencia también tienen problemas, aunque Bayern parece haber recuperado ya a Sadio Mané, el RB Leipzig sufre la posible baja de Nkunku, que es la gran figura del cuadro de la factoria que debe enfrentar al Manchester City que llega con casi todo su poderío al cruce defintiivo.