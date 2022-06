Manchester City ya probó que hará todo lo necesario para tratar de conseguir finalmente la Champions League la próxima temporada. Es que el conjunto 'citizen' ya ha cerrado losfichajes de Erling Haaland y Julián Álvarez, además de estar cerca de llegar a acuerdos por Kalvin Phillips y Marc Cucurella. Ante esto, es necesario vender jugadores y hay dos candidatos que podrían llegar a otro grande inglés, Chelsea.

Los 'citizens' parecen no estar preocupados por reforzar a uno de los candidatos a título tanto de la Premier como de la Champions League el próximo año. De hecho, saben perfectamente que hay varios jugadores que necesitan un cambio de rumbo ante la falta de oportunidades que han tenido en la última campaña, tal como sucederá con Gabriel Jesús, quien tiene todo arreglado para llegar a Arsenal.

Pero al brasileño se le pueden sumar otros jugadores, Guardiola no le ha dado tantas oportunidaes a Raheem Sterling y es por eso que es el próximo apuntado a ser vendido. Chelsea estaría dispuesto a ofrecer 35 millones de libras esterlinas más complementos por su fichaje, según reveló Fabrizio Romano en su podcast Here We Go.

Las negociaciones por Sterling no serían las únicas que tendrían estos dos equipos. En la defensa también hay nombres que podrían dejar el club de los 'Sky Blues'. Según ha revelado The Telegraph, a Thomas Tuchel le interesa Nathan Aké, defensor que no ha tenido mucho lugar con Guardiola, más allá de haber participado en 27 encuentros en la última temporada (tres goles). De hecho, en la consideración del técnico catalán están por delante Rúben Dias, John Stones y Aymeric Laporte.

El precio de salida de Aké no está estipulado, aunque Manchester City seguramente busque recuperar una buena parte de los 45 millones de euros que le pagó al Bournemouth por su fichaje. A no ser que busque cederlo en calidad de cedido, pensando en recuperarlo en algún futuro. Por lo pronto, en el Etihad, ya se piensan en los que se pueden ir.