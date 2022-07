Cristiano Ronaldo no va a tener fácil su salida de un Manchester United donde ya Erik Ten Hag toma partido en el futuro del portugués. En medio de un sinfín de rumores y con Jorge Mendes ofreciendo sus servicios por media Europa, el luso encuentra rivales en cada destino donde pretende seguir su carrera. Todo parece dado para poner punto y final a su etapa en Old Trafford, pero no va a ser sencillo.

"Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planeando con Cristiano Ronaldo para esta temporada, eso es todo…Cómo hacer feliz a Cristiano? No sé, tengo muchas ganas de trabajar con él… Hablé con Cristiano Ronaldo antes de que saliera este tema. Tuve una buena conversación con él. No me ha dicho que se quiera ir... He leído. Queremos el éxito juntos", dejaba caer Erik Ten Hag en un nuevo capítulo de la novela del verano en Reino Unido.

Mendes le ha ofrecido al PSG, al Atlético de Madrid, al Bayern Múnich y a varios clubes que de momento no terminan de mover ficha. La realidad es una sola, Cristiano quiere seguir disputando la Liga de Campeones y solo se analizan opciones que prometan ese objetivo. A menos de un mes para que la temporada comience, CR7 necesita un salvavidas para conseguir su máximo deseo.

Rivales en todos lados

No es solo el sueldo del luso o su edad lo que hace que los clubes de momento no se abalancen sobre su fichaje, sino igualmente la competencia con otros nombres lo que evita que Cristiano sea objeto de lucha en distintas capitales de este deporte. Horas después de ver como Gianluca Scamacca le adelanta de momento en el Parque de Los Príncipes, Ronaldo encuentra otro oponente a vencer para llegar al único club que ha ofertado por sus servicios.

The Mirror asegura que la directiva del Chelsea le quiere por motivos deportivos y comerciales, más no un Thomas Tuchel que sigue dudando si CR7 es ese delantero que falta en Stamford Bridge. Las portadas del medio apuntan a Robert Lewandowski como el gran objetivo del mercado Blue y por ende, como otro rival más para que Cristiano pueda abandonar Old Trafford. ¿Dónde va a jugar Ronaldo?