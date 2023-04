Kylian Mbappé ha compartido un mensaje en sus redes sociales expresando su desacuerdo con la publicación realizada por Paris Saint-Germain (PSG). El francés reclama por el uso de su imagen en una campaña publicitaria del club.

El tema de los derechos de imagen de Kylian Mbappé ha vuelto a generar revuelo. Fue este jueves 6 de abril que PSG publicó un video en sus redes sociales para una campaña publicitaria, en el que aparece el delantero de la Selección de Francia.

Por medio de sus cuentas oficiales, Mbappé se pronunció sobre el uso de su imagen para un video publicitario. El jugador estrella del equipo espresó su desacuerdo con la publicación, ya que no habría autorizado la inclusión de su imagen en la misma.

"Acabo de participar en el video de la campaña de renovación del club para la temporada 23/24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica durante un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero ciertamente no es Kylian Saint-Germain" dice el futbolista.

Post eliminado

La queja de Kylian Mbappé tuvo efecto y la pulicación de PSG en sus redes oficiales fue borrada. Sin embargo, el video publicitario se ha hecho viral en las redes a causa de la reacción del futbolista y su eterna lucha por sus derechos de imagen.