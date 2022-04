Manchester City logró ganar el primer partido de las semifinales de la Champions League ante Real Madrid en Etihad. En un partidazo, derrotó a los 'merengues' por 4-3 y va con ventaja a la vuelta en el Santiago Bernabéu. Para este encuentro tan importante, Sergio Kun Agüero fue parte de una colaboración y transmitió sus reacciones en vivo del duelo en su canal de Twitch donde dejó varias declaraciones.

Agüero fue parte de una colaboración con Star+ en donde fue parte de la transmisión del partido como si fuese un hincha más del conjunto 'citizen' y sufrió con los goles visitantes. En gran parte de este vivo, que también se disfrutó en su propio canal de Twitch (SLAKUN10), contó con la participación de su excompañero Mario Balotelli.

Entre Balotelli y Agüero fueron hablando del partido, pero también de ciertos momentos que compartieron juntos en Manchester City. En un momento, el italiano recordó que el argentino era "dos jugadores en uno entre el entrenamiento y el partido". A partir de esto, el Kun reveló un gran problema que tuvo con su técnico Pep Guardiola por su forma de entrenar. "Al principio con Pep empiezo a tener problemas por un tema del entrenamiento", comenzó contando.

Y continuó: "Hubo un momento, en el primer año en que llegó Pep, que me dice: 'Vos no podés entrenar así'. Yo le decía: 'Es que yo entreno así, entreno a mi manera'. Si me mandas a correr hasta el córner y volver, voy y corro, pero corro a mi manera... Y tuvimos muchos problemas por eso. En algunos momentos no le gustaba eso y terminé jugando muy poco cuando él arrancó. Pero fue hasta que él se adaptó un poco a cómo yo entrenaba".

En este sentido, Agüero reconoció que su antecesor, Roberto Mancini "confiaba mucho en el jugador", pero sus inicios con Guardiola fueron difíciles y eso le jugó en contra también en los minutos que veía en cancha. Sin embargo, la relación mejoró a tal punto que el técnico catalán fue uno de los que más se emocionó con su salida del club y con su posterior retiro por su problema de salud.