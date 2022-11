Pep Guardiola y Barcelona separaron sus caminos a mitad de 2012 luego de lograr cuanto título se les puso en el camino. Tras esto, cada uno continuó ganando títulos. El club catalán lo supo hacer con Luis Enrique y sus sucesores, mientras que el entreandor de Santpedor lo hizo con clubes como Bayern Múnich y Manchester City.

Sin embargo, muchos anhelan que puedan unir sus caminos nuevamente para que el Barça pueda volver a los primeros planos, a la vez que se espera que Pep pueda volver a levantar un trofeo de Champions League. Al respecto, fue consultado y dejó una sorprendente frase.

Guardiola asistió a la Gala de las Estrellas de la Federació Catalana de Fútbol donde fue destacado como el mejor entrenador. El conductor de la gala, Bernat Soler, según informó Mundo Deportivo, le consultó sobre la posibilidad de volver a Barcelona cuando recogió su premio.

"Es una mala manera de verlo eso de que tengo que volver, porque Pep se fue y el Barça siguió ganando. No hay que pensar así. Si pensase que soy imprescindible volvería, pero no es el caso. Son etapas, son procesos, y si un día tengo que reencontrarme nos reencontraremos de manera natural", consideró.

Aún así, el entrenador catalán valoró la temporada de Barcelona, pese a la eliminación de Champions League. "Hay un desencanto por la Champions, pero si analizas los partidos te das cuenta que así es esta competición, porque en Múnich tenían que haber ganado tal como jugaron", dijo. Y agregó: "La directiva, porque ha hecho un increíble esfuerzo por hacer una plantilla extraordinaria. Me sabe mal que no estén en Champions, pero prefiero no encontrarme con el Barça, la verdad".

Pep Guardiola acaba de renovar su contrato con Manchester City hasta 2025 y esto opinó al respecto: "Me encuentro muy bien allí, muy a gusto, me lo dan todo y tengo muy buenos amigos cerca (...) Para seguir hay que tener muy buenos jugadores y cuando tienes continuidad en un club es porque te dan mucho apoyo los de arriba. La ciudad no es Barcelona, no estoy en casa, eso es evidente, pero cada tres días hay partido y los preparo, eso me hace sentir bien en Manchester y en el City".