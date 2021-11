El día llegó y Barcelona hizo oficial el arribo de su nuevo entrenador, el ex mediocampista de la institución, quien arregló su contrato y dirigirá al club de sus amores.

Este viernes, varios de los diarios deportivos más importantes de España cerraron sus ediciones para el sábado 6 de noviembre con la portada de quien más, del hombre que esperan enderece las riendas de Barcelona, el exfutbolista: Xavi Hernández.

Y es que luego del anuncio oficial por parte de Al-Sadd, tras llegar a unas conversaciones prósperas sobre la no continuidad del español al cargo de director técnico; se formó la romería de a cara a cuándo será el anunció oficial por parte de la institución Blaugrana por su nuevo timonel.

Precisamente, por esa nutrida cantidad de información, la mayoría de los diarios deportivos en territorio español cerraron sus portadas con la imagen de Hernández, quien vuelve al club Culé, ahora con 41 años, pero firmemente a cumplir el rol de entrenador; algo que era su sueño.

Solo uno de los tradicionales medios ibéricos no reseñó y no tuvo en primera plana a Xavi, ese fue AS, rotativo que le dio más preponderancia al duelo que sostendrá Real Madrid ante Rayo Vallecano; de hecho, en la imagen principal salen Karim Benzema y el colombiano Radamel Falcao García.

