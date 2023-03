Paris Saint-Germain consumó un nuevo fracaso en octavos de final de Champions League. Así como pasó el año pasado frente a Real Madrid, esta vez fue vapuleado por Bayern Múnich y fue eliminado en esta edición. Con esta nueva derrota dolorosa, se vienen cambios importantes en todo el equipo parisino.

No hubo respuestas del PSG al 0-1 sufrido en París. No hubo una actitud de ir a buscar la victoria, pese a estar abajo en la serie y eso provocará que hayan salidas en la dirección técnica y hasta en la asesoría del club. Es decir que los principales apuntados para salir serán tanto Christophe Galtier como Luis Campos.

El ciclo Galtier, sentenciado

Galtier no ha dado la talla en PSG. Pese a un buen arranque y hasta con un invicto importante, el equipo se fue diluyendo en rendimiento, a la vez que se han rumoreado hasta ciertos problemas de vestuario. Estas falencias en cuanto a juego de equipo y al manejo de grupo hacen que su continuidad parezca sentenciada.

El nombre de Zinedine Zidane se impondrá nuevamente, incluso si Galtier llega a terminar la temporada con PSG. De hecho, es el nombre que apareció en las últimas semanas con los malos resultados que tuvo el equipo parisino durante algunos pasajes de este 2023.

Luis Campos, un intento fallido de "director deportivo"

Luis Campos, por su parte, llegó como una inminencia para hacer una limpieza en PSG. Se deshizo de algunos jugadores, cedió a otros, pero el armado de la plantilla ha sido problemático. A los parisinos le han faltado variantes. Lesionados varios futbolistas, en el banquillo ante Bayern en la vuelta tenía como opciones a nombres como Carlos Soler, Renato Sanches y muchos jóvenes como Bitshiabu, Zaïre-Emery o Hugo Ekitiké, mientras que del otro lado veía cómo entraban Joao Cancelo, Sadio Mané y Leroy Sané.

Este mal armado de plantilla, sumado a algunas actitudes, como por ejemplo, el hecho de estar en el campo de juego en el partido ante Lille y hasta explotar contra algunos protagonistas. Así, también se irá este asesor deportivo, quien actuó como un "director deportivo", pero claramente, fracasó.

Las figuras que se irán

Por supuesto, la salida de jugadores será una fija para final de temporada. Lionel Messi puede ser uno de ellos, ya que termina su contrato el 30 de junio y las negociaciones para su renovación están frenadas desde hace algunas semanas. Lo mismo sucede con Sergio Ramos.

Otro nombre importante será Neymar, a quien la directiva qatarí parece ya no soportar. De hecho, le buscó una salida con Chelsea el pasado verano, pero no trascendió. El problema será encontrar un buen postor que pueda pagarle el salario que exige el brasileño de 30 millones de euros al año. Difícil, pero buscarán que deje el club. Habrá que esperar por algunos nombres propios que no han rendido como Soler, Renato Sanches o Ekitiké, que llegaron con Luis Campos y no han rendido.

La única fija es que Qatar confiará en centrar su nuevo proyecto alrededor de Kylian Mbappé, siempre y cuando su figura no decida irse. En el horizonte siempre aparece Real Madrid vinculado con él, aunque también existe una posible opción en Liverpool. De cualquier manera, se vienen cambios importantes en un PSG, que sigue fracasando.