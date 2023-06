"No era feliz": la brutal crítica de Lionel Messi a PSG tras su salida

Lionel Messi confirmó su llegada a Inter de Miami de la MLS. En una entrevista con medios españoles, reveló que se va a los Estados Unidos y le da un cierre a su etapa en Europa, luego de una cuestionada salida de PSG. De hecho, durante su testimonio, tuvo duras palabras para con su ex club.

Messi continúa siendo jugador de PSG, aunque el vínculo termina el próximo 30 de junio. Sin embargo, tanto el club como él mismo anunciaron el final de la relación, lo que derivó en estos días furiosos en donde debía definir dónde jugaría la próxima temporada. Finalmente, eligió Miami.

No quiso esperar a Barcelona y rechazó los millones que le ofrecían desde Arabia Saudita. Su decisión la tomó pensando en su familia y en su propio bienestar. Esto es algo importante, ya que en PSG no la pasó tan bien. De hecho, en la entrevista en conjunto que le dio a Sport y Mundo Deportivo, apuntó contra el club parisino.

“Fueron dos años (en París) en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida y a mi familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos“, comentó sobre lo difícil que fue adaptarse a Francia. Por eso, decidió apuntar a un destino más “tranquilo”, según lo manifestado.

El difícil paso de Lionel Messi por PSG

Respecto a su paso por PSG, Messi fue contundente en su pensamiento. “La verdad que el primer año fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general. Marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás“, sentenció.

Barcelona era la única opción que consideraba para seguir en Europa. Al final, elige irse a Estados Unidos para una etapa diferente en su carrera. Lo consiguió todo y ahora sólo le queda disfrutar. Lo hará en un Inter de Miami, que ya lo recibe con los brazos abiertos y a la espera de su recibimiento.