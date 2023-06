Cuando José Mourinho se hizo cargo de la dirección técnica de la Roma en mayo del 2021, se esperaba que Pedro sea uno de sus jugadores destacados. Ambos coincidieron en la última etapa del portugués en Chelsea y se habían cruzado en múltiples Barcelona vs Real Madrid.

Sin embargo, Pedro terminó excluido del equipo y en el mercado de junio dejó el club en medio de la polémica, para pasar a su clásico rival de la capital italiana: Lazio. Y el ex delantero del Barcelona sigue sintiendo que todo fue culpa del entrenador.

Pedro asegura que Mourinho fue quien lo sacó de Roma

“Él tomó la decisión de despedirme. Lo que me decepcionó es que traté de hablar con él para saber por qué, quería que me lo dijera en la cara, no somos niños, pero no quiso. Hasta el club era un poco extraño”, reveló Pedro en una reciente entrevista con el medio ABC.

Durante la entrevista le consultaron a Pedro si la decisión tuvo algo que ver con el tiempo en el que fueron rivales, uno como delantero del Barcelona y el otro como entrenador del Madrid. Sin embargo, Pedro negó que ese fuera el motivo. “No lo creo, él fue quien me quiso en el Chelsea. Es cierto que tuvimos un mal año, lo despidieron en Navidad. Pero en esos 6 meses juntos no tuve problemas con él. Tomó esta decisión en Roma”, expresó el español.

Su actualidad en Lazio

Por su parte, Pedro terminó en Lazio, y destacó que fue la mejor decisión posible en su carrera: “Yo acepté. No lloré, no me deprimí. Al contrario, me hizo más fuerte y me mostró otra cara del fútbol. Ahora tengo un club, la Lazio, donde estoy cómodo y se adapta a lo que busco”, destacó.

Bajo las órdenes de Maurizio Sarri, Pedro lleva dos temporadas en Lazio, donde anotó 13 goles y repartió 8 asistencias en sus 68 partidos con el club.