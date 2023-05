Pepe Reina, portero del Villarreal, exteriorizó su postura respecto a lo que sucedió últimamente con Vinícius Júnior. El brasileño fue el foco de los insultos en el Estadio Mestalla durante el partido que el Real Madrid disputó ante el Valencia, siendo este, un episodio más de tantos otros que vivió desde que arribó al fútbol de España.

”Se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo. Pero creo que debe madurar también en comportamiento, en tener más respeto por los rivales, en entender algunos valores o códigos del fútbol no escritos. Eso le mejoraría su rendimiento. No puede ser que cada partido fuera de casa sea una guerra para él”, señaló el guardameta del Submarino Amarillo en una entrevista con el periódico Marca.

Asimismo, Pepe Reina reflexionó a raíz de los comentarios que posicionaron a España como un país racista: ”Hay que atajar cualquier comportamiento racista. Luego, yo no creo que haya racismo en todos los estadios de España ni que todo un estadio sea racista. Están los típicos cafres y tontos a los que es difícil contener siempre. Lo que hay que hacer es identificarlos y que no entren a un estadio nunca más. Esos cuatro, ocho o mil que llamaron ‘mono’ a Vinícius deben ser condenados”.

No obstante, el ex Barcelona y Bayern Munich, entre otros, opinó sobre el comportamiento de Vinícius: ”Yo veo que, a veces, no es sólo racismo, no es que un hincha sea racista o no, sino que la toman con un jugador determinado, porque éste en un momento pueda hablar de más… Nos ha pasado a todos, a mí incluido. Como reflexión general, cuanto menos provoques a la grada, cuanto menos provoques a los rivales y menos protestes al árbitro, más respeto vas a tener de todos”.

Para cerrar, insistió en subrayar que no es corrector tildar a España de racista: ”Racismo hay en Inglaterra, Francia, Italia… Y hay que luchar contra ello, de forma activa y decidida. Excluirlos del fútbol. Porque ‘tarugos’ hay en muchos campos, por eso hay que aplicar sanciones ejemplares: cerrar campos, parar partidos. Eso me parece perfecto, pero yo también opino que no todo es racismo. España no es racista, o no más racista que otros países al menos, aunque hay actitudes racistas de algunos tontos”.