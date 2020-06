El día que Scottie Pippen le pintó la cara al ‘Chapu’ Nocioni en una fiesta de los Bulls

Si creces viendo a un jugador, lo transformas en tu ídolo y tienes la oportunidad de conocerlo, sueñas con ese día el que puedas estar junto a él. Esta misma historia le pasó al exbasquetbolista argentino Andrés Nocioni cuando conoció a Scottie Pippen.

Con un paso por los Chicago Bulls entre 2004 y 2009, ‘Chapu’ contó en el podcast ‘¡Hola! Qué tal? Cómo estás?’, de Nicolás Laprovittola y Germán Beder, el día que conoció a su ídolo de infancia (Pippen) y la enorme decepción que se llevó por la personalidad del exalero de la NBA.

Scottie Pippen. Foto: Getty.

“Conocí a Scottie Pippen y automáticamente mi ídolo se cayó rotundamente. Lo conocí en una fiesta de los Bulls. Había entrenado con él con anterioridad, pero no había hablado. La verdad es que me dieron un cachetazo y me hicieron ponerme en mí lugar. El tipo no me dio ni pelota, no me tiró ni un consejo”, contó Nocioni.

Como si fuera poco, el argentino no solo recibió indiferencia por parte de su ídolo, sino que como dicen en las canchas “le pintó la cara” con una dosis de desprecio que no te podrás imaginar. Sin embargo, el exbasquetbolista siempre lo trató con respeto y resaltó su buen trato, en ciertas ocasiones, pocas diría el ‘Chapu’.

“Yo abrí mi corazón y realmente le dije que era mi ídolo, que era un honor estar sentado al lado de él. El tipo no me dio ni la hora. Además, llevaba un par de cervezas de más. Cuando lo vi tomando una cerveza dije: 'Acá viene lo mío, nos vamos a poner a charlar'. Pero no, me trató con un desprecio total, pero bueno, seamos realistas, el tipo tiene su nivel y yo tengo otro”, concluyó Andrés Nocioni.

