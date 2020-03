Apareció el primer deportista con coronavirus en Argentina

Ya habían aparecido casos de deportistas argentinos que juegan en el exterior y se contagiaron de coronavirus.

El primero de todos fue Germán Pezzella, defensor de la Fiorentina. A los pocos días se conocieron los casos de Ezequiel Garay y Maximiliano Richeze.

Lamentablemente, apareció el cuarto afectado por la pandemia, siendo el primero que actualmente se encuentra en su país natal.

Mientras espera el resultado de sus estudios, Facu Corvalán aprovecha sus horas internado para seguir con lo que más ama: el básquet. ������ pic.twitter.com/XGO6bxeuJU — Básquet Plus (@basquetplus) March 17, 2020

Facundo Corvalán viajó la semana pasada directo desde España, ya que juega al basquet en el Real Canoé de dicho país europeo, para juntarse con su familia en medio de este caos.

Y con un comunicado, anunció que tras hacerse el test por sentir ciertos síntomas, le dio positivo. De igual manera, habría tomado todos los recaudos previos para no contagiarlo.

Ahora se encuentra en Junín, y desde allí escribió: "Quiero contar personalmente, aunque ya haya salido en los medios (incluso antes que yo me entere oficialmente por parte de los profesionales), que el estudio finalmente dio positivo. Para aquellos que de corazón están preocupados por mí, darles las buenas noticias que mi respuesta al virus es excelente y que hace ya tres días no tengo síntomas. Mañana me vuelven a realizar los estudios, los cuales serán enviados a Buenos Aires otra vez. Mientras, seguiré aislado en el hospital hasta que por fin den negativos. Recién después podré irme a casa y continuar allí con la cuarentena obligatoria".

¡Muchas fuerzas, crack!

