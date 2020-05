Así la queremos ver: la novia de Dybala subió video bailando con su perro

El miércoles tuvimos una hermosa noticia. Paulo Dybala contó en sus redes sociales que ya no tiene coronavirus. Lo hizo con una imagen donde se lo puede ver sonriendo mirando al cielo. Una alegría total.

Su pareja, Oriana Sabatini, también fue infectada, se está recuperando, pero no le falta nada para dejar todo atrás. Y en las últimas horas publicó una foto y un video que deja en claro cómo la queremos ver.

En la imagen se la puede ver en bikini, disfrutando de un hermoso sol. En el video está jugando con su nuevo perrito, un cachorrito divino.

"Swipe to feel the luv", escribió ella en el posteo. Todavía La Joya no se lo comentó, pero estamos ansiosos esperando el like.

¡Qué alegría verlos así!

