James descartó retirarse tras el Mundial 2026 y le abrió la puerta a Millonarios y todo el FPC

¿El '10' de la Selección se vestirá de azul? James descartó su retiro tras el Mundial y le abrió la puerta a Millonarios y todo el FPC.

Estalló la bomba informativa y nadie mejor que el mismo protagonista para salir a dementirla y abrir la posibilidad de jugar en Millonarios o en cualquier otro equipo del fútbol de Colombia. James Rodríguez desmintió que se vaya a retirar tras el Mundial 2026.

Todo empezó cuando el periodista Felipe Sierra reveló en el programa ‘Es un Hecho’, de ‘AS Colombia’, que “la opción que tiene James Rodríguez, y ya se la comunicó al Minnesota United en medio de las negociaciones, es retirarse del fútbol después del Mundial. O sea, es una consideración que él ya le comunicó justamente eso al Minnesota United”.

Justo antes de que James firmara con Minnesota United por seis meses, el periodista Julio Sánchez Cristo, de ‘Caracol Radio’, reveló que Millonarios le había hecho una propuesta que cumplía con todas sus expectativas para que regresara a la Liga Colombiana. Esto no pasó más allá de ser una versión periodística en su momento, pero se volvió a abrir la puerta para regresar al fútbol colombiano con las palabras del ’10’ que descartaron el retiro.

James Rodríguez descartó retirarse tras el Mundial 2026: “Me quedan…”

James Rodríguez jugará su tercer Mundial. (Foto: Getty Images y archivo particular)

“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar likes (Me Gustas) y vistas, pero creo que se deben informar un poco más de todas esas cosas. El único que va a saber hasta donde quiere jugar y en su día creo que lo voy a decir con mucho tiempo antes, pero creo ahora me quedan un par de años más, y bueno creo que todas esas cosas que se dicen son falsas. Creo que todas esas cosas le hacen mal a todo el país, a toda la gente porque se creen cosas que no son y a mí también, claro, porque no he dicho nunca eso“, dijo James cuando la periodista Antonella González le preguntó sobre el rumor que se iba a retirar tras el Mundial 2026.

James Rodríguez se volverá a quedar sin equipo

Luego de que el periodista Fabrizio Romano informara que James Rodríguez dejará a Minnesota United la próxima semana (del 11 al 15 de mayo) y terminará su contrato con el equipo norteamericano, el volante confirmó que el 17 de mayo se integrara al campamento de entrenamientos de la Selección Colombia. “Tengo cierta edad (34 años) y tengo que pensar en todo lo que viene, que creo que va a ser bueno (…) Día a día entreno bien y cuido el cuerpo bien de muy buena manera”, afirmó el ’10’.

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