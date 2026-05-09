Sin Pacho y sin Hincapié: Beccacece convocaría a un nuevo defensa ¿lo vemos en el Mundial 2026?

Los dos defensas ecuatorianos son bajas para jugar en un amistosos ante Arabia Saudita.

La Selección de Ecuador jugará un partido amistoso ante Arabia Saudita el próximo 30 de mayo. Para este encuentro, Sebastián Beccacece no podrá contar con William Pacho y Piero Hincapié. Ambos jugadores juegan la final de la Champions y no podrán viajar.

Ante esto, la Selección de Ecuador no tendrá a sus dos mejores centrales, y Sebastián Beccacece iría camino a darle la oportunidad a un nuevo jugador central para esta posición. El elegido para esta posición sería Leo Realpe, de acuerdo a Mr. OFFSIDER.

El central ecuatoriano que viene jugando con regularidad en Portugal sería llamado para estos partidos amistosos y podría ser también su gran oportunidad para ganarse un lugar de cara al Mundial 2026, puesto que, estos partidos serían los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo.

Beccacece pierde a sus dos centrales titulares y por ende tiene que probar a nuevos jugadores, lo cual, también es una importante prueba para Ecuador y poner a trabajar a otras alternativas para la defensa. Pacho e Hincapié si estarán disponibles para el Mundial.

Piero Hincapié es titular en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Leo Realpe viene sumando buena cantidad de minutos en el Familicao de Portugal, y es por eso que ahora el jugador ecuatoriano tendría un oportunidad con Beccacece. Sus minutos en Europa pesan más que los de otros jugadores en el continente o en LigaPro.

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Los números de Leo Realpe en esta temporada

En esta temporada en Portugal, Leo Realpe ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y ha dado 1 asistencia en poco más de 1.500 minutos.

¿Cuáles son los amistosos que va a jugar Ecuador?

Previo al Mundial 2026, la Selección de Ecuador jugará 2 amistosos contra Arabia Saudita y la Selección de Guatemala, las dos últimas pruebas, previo a jugar los partidos oficiales del Mundial 2026.

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En síntesis:

30 de mayo: Ecuador jugará contra Arabia Saudita su primer amistoso previo al Mundial.

jugará contra su primer amistoso previo al Mundial. William Pacho y Piero Hincapié serán bajas por la final de la Champions .

y serán bajas por la final de la . Leo Realpe acumula 24 partidos en Famalicao y sería convocado por Sebastián Beccacece.