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Liga Colombiana I-2026: La IA predice a los cuatro semifinalistas tras la ida de los cuartos de final

¿La máquina condenó a tu equipo? Conoce a los cuatro semifinalistas de la Liga Colombiana I-2026 que predijo la IA tras la ida. Lee los resultados.

El logo de la IA Gemini con balones del FPC.
© Archivo particular y Vizzor ImageEl logo de la IA Gemini con balones del FPC.

Los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 pusieron primera marcha con los partidos de ida de los cuartos de final, y para que la tensión de la definición no se haga tan larga, la inteligencia artificial predijo a los cuatro semifinalistas. ¿Habrá sorpresas en el fútbol de Colombia?

Atlético Nacional le ganó a Intenacional de Bogotá 1-2 en condición de visitante y la IA ‘Gemini’ fue contundente a la hora de dar al equipo ‘Verdolaga’ como semifinalista luego del partido de vuelta del martes 12 de mayo a las 6:20 P.M. “Es el candidato principal. Tras sumar 40 puntos en la fase regular y ganar en Bogotá (1-2), tiene pie y medio en la siguiente fase. Su jerarquía en estas instancias es indiscutible, afirmó ‘Gemini’.

El únicó local que ganó en los cuartos de final de la Liga Colombiana I-2026 fue Deportes Tolima y no solo llegará con un gol de ventaja al partido ante Deportivo Pasto del miércoles 13 de mayo a las 6:00 P.M, también recibió la bendición de ‘Gemini’: “El Tolima tiene la experiencia necesaria para sostener el resultado en el Departamental Libertad.

Junior de Barranquilla dio un golpe de autoridad y le ganó 0-1 a Once Caldas en condición de visitante. Esto hizo que la inteligencia artificial de ‘Gemini’ predijera que el equipo ‘Tiburón’ será semifinalista porque “suele crecerse en Barranquilla, y tras haber terminado segundos en la tabla, su favoritismo es alto. El partido de vuelta es el miércoles 13 de mayo a las 8:15 P.M.

Santa Fe vs. América de Cali: el ganador de esta llave, según la IA

Omar Fernández y Tomás Ángel. (Foto: Vizzor Image)

Omar Fernández y Tomás Ángel. (Foto: Vizzor Image)

Con un empate 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, es la serie más pareja de los cuartos de final de la Liga Colombiana I-2026. Por ese motivo, ‘Gemini’ predijo que “al definir en Bogotá, los ‘Leones’ (Independiente Santa Fe) tienen una ligera ventaja histórica y anímica sobre el América de Cali”.

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Si se cumplen las predicciones que hizo la inteligencia artificial de ‘Gemini’, así quedarían las llaves de semifinal de la Liga Colombiana I-2026:

  • Atlético Nacional vs. Deportes Tolima.
  • Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe.

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En síntesis

  • Gemini predijo semifinalistas: Atlético Nacional, Deportes Tolima, Junior y Santa Fe en Liga I-2026.
  • 12 de mayo: Atlético Nacional jugará su partido de vuelta tras ganar 1-2.
  • Santa Fe con ventaja: La inteligencia artificial proyecta su avance tras empatar 1-1.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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