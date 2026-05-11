Liga Colombiana I-2026: La IA predice a los cuatro semifinalistas tras la ida de los cuartos de final

¿La máquina condenó a tu equipo? Conoce a los cuatro semifinalistas de la Liga Colombiana I-2026 que predijo la IA tras la ida. Lee los resultados.

Los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 pusieron primera marcha con los partidos de ida de los cuartos de final, y para que la tensión de la definición no se haga tan larga, la inteligencia artificial predijo a los cuatro semifinalistas. ¿Habrá sorpresas en el fútbol de Colombia?

Atlético Nacional le ganó a Intenacional de Bogotá 1-2 en condición de visitante y la IA ‘Gemini’ fue contundente a la hora de dar al equipo ‘Verdolaga’ como semifinalista luego del partido de vuelta del martes 12 de mayo a las 6:20 P.M. “Es el candidato principal. Tras sumar 40 puntos en la fase regular y ganar en Bogotá (1-2), tiene pie y medio en la siguiente fase. Su jerarquía en estas instancias es indiscutible“, afirmó ‘Gemini’.

El únicó local que ganó en los cuartos de final de la Liga Colombiana I-2026 fue Deportes Tolima y no solo llegará con un gol de ventaja al partido ante Deportivo Pasto del miércoles 13 de mayo a las 6:00 P.M, también recibió la bendición de ‘Gemini’: “El Tolima tiene la experiencia necesaria para sostener el resultado en el Departamental Libertad“.

Junior de Barranquilla dio un golpe de autoridad y le ganó 0-1 a Once Caldas en condición de visitante. Esto hizo que la inteligencia artificial de ‘Gemini’ predijera que el equipo ‘Tiburón’ será semifinalista porque “suele crecerse en Barranquilla, y tras haber terminado segundos en la tabla, su favoritismo es alto“. El partido de vuelta es el miércoles 13 de mayo a las 8:15 P.M.

Santa Fe vs. América de Cali: el ganador de esta llave, según la IA

Omar Fernández y Tomás Ángel. (Foto: Vizzor Image)

Con un empate 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, es la serie más pareja de los cuartos de final de la Liga Colombiana I-2026. Por ese motivo, ‘Gemini’ predijo que “al definir en Bogotá, los ‘Leones’ (Independiente Santa Fe) tienen una ligera ventaja histórica y anímica sobre el América de Cali”.

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Estos serán los cuatro semifinalistas de la Liga Colombiana I-2026, según la IA

Si se cumplen las predicciones que hizo la inteligencia artificial de ‘Gemini’, así quedarían las llaves de semifinal de la Liga Colombiana I-2026:

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima.

Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe.

Encuesta¿Quién fue el único equipo que ganó como local en la ida de los cuartos de final? ¿Quién fue el único equipo que ganó como local en la ida de los cuartos de final? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Gemini predijo semifinalistas: Atlético Nacional, Deportes Tolima, Junior y Santa Fe en Liga I-2026.

Atlético Nacional, Deportes Tolima, Junior y Santa Fe en Liga I-2026. 12 de mayo: Atlético Nacional jugará su partido de vuelta tras ganar 1-2.

Atlético Nacional jugará su partido de vuelta tras ganar 1-2. Santa Fe con ventaja: La inteligencia artificial proyecta su avance tras empatar 1-1.