La respuesta de Tiago Nunes luego de que Liga de Quito le pidiera la renuncia

Liga de Quito finalmente quiere cortar el proceso de Tiago Nunes como entrenador pero el DT brasileño no la dejaría tan fácil.

Liga de Quito volvió a perder en Copa Libertadores y ahora están terceros en su grupo, los ‘albos’ encadenan resultados negativos en ambos torneos y la paciencia con Tiago Nunes se habría agotado. Medios apuntan a que la directiva pidió la renuncia del entrenador brasileño.

Tras la derrota contra Mirassol de Brasil, la directiva pidió la renuncia del DT ya que despedirlo es imposible por su cláusula de salida. Las versiones apuntan a que el entrenador no está dispuesto a resignar un valor de la indemnización.

No se ha revelado cuánto deberá pagar el club ‘albo’ pero con seis meses de contrato vigente su salida podría ser de hasta 500 mil dólares. Esta cifra es considerada alta para las posibilidades presupuestarias del equipo.

Los resultados negativos no son el único problema que estaría atravesando Liga a la interna, hay versiones de prensa que apuntan a problemas entre jugadores y cuerpo técnico.

Tiago Nunes es uno de los máximos señalados luego de que, a diferencia del 2025, este año tuvo control en las contrataciones y sumaron varios refuerzos en todas las posiciones.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Liga de Quito – Tiago Nunes 2025.

En resumen