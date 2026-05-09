El FC Barcelona va en serio por el fichaje de este jugador ecuatoriano y podría darse el bombazo en la siguiente temporada.

Los jugadores ecuatorianos son protagonistas totales en el mercado de fichajes del fútbol europeo. Ahora el FC Barcelona se quiere “subir” a la posibilidad de fichar a una “joya” ecuatoriana para su plantilla, apuntando al fichaje de Juan Riquelme Angulo.

De acuerdo a la revelación de Mr. OFFSIDER, el FC Barcelona tiene a Juan Riquelme Angulo en una lista final para reforzar su plantilla. El goleador de Independiente del Valle gusta a Deco, que lo ve con buenos ojos para reforzar su ataque.

Juan Riquelme Angulo estaría “compitiendo” en una lista final con el belga Jesse Bisiwu y el francés David Boly. Los 3 jugadores son seguidos de cerca por el club español que busca que estos jugadores sean sus estrellas a futuro y por eso quieren ficharlos ahora.

Otro equipo que sigue muy de cerca al jugador ecuatoriano es el Manchester United. Riquelme Angulo es uno de los talentos emergentes más importantes del fútbol ecuatoriano y también un delantero que viene brillando en Independiente del Valle.

Ya Riquelme Angulo viene sonando para los diferentes clubes de Europa desde que destacaba en el Sub-17 de Ecuador. Ahora en esta temporada, el joven delantero ya viene sumando minutos en la primera categoría con Independiente del Valle.

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El valor de mercado de Juan Riquelme Angulo

Juan Riquelme Angulo ahora mismo tiene un valor de 350 mil euros. El delantero no dejaría de salir de IDV por más de 5 millones de euros, puesto que, en estas cifras el club ha venido vendiendo a sus diferentes jugadores muy jóvenes que fueron a Europa.

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