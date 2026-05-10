El pase gol de James Rodríguez a lo David Beckham que le da la vuelta al mundo

Mira el video viral del espectacular pase gol de James Rodríguez al mejor estilo de David Beckham que le está dando la vuelta al mundo entero.

Y un día, James Rodríguez volvió a tener una contribución de gol. El ’10’ ingresó al partido entre Minnesota United FC y Austin FC por la fecha 12 de la MLS 2026 y solo necesitó de seis minutos para registrar un pase gol a lo David Beckham. ¡Video!

La semana para James había sido más agitada de lo normal. Luego de perderse la victoria 2-3 ante Columbus Crew por un control médico no relacionado con lesión, el periodista Felipe Sierra instaló la información que el ’10’ estaría pensando en retirarse tras la participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

¡Boom! Estalló la bomba mediática, pero no duró mucho porque el mismo James Rodríguez respondió en la cancha, y demostró que está lejos de retirarse. No solo ‘Depores RCN’ informó que fuentes allegadas al volante les dijeron que no está pensando en el retiro, también tuvo una asistencia al mejor estilo del exjugador inglés David Beckham.

Video: La asistencia de James Rodríguez a lo David Beckham

La primera asistencia de James en la MLS. (Foto: X / @MLSes)

Pocos jugadores tiraban un centro como lo hacía Beckham en sus mejores tiempo y James Rodríguez, a pesar de que lo hizo con la pierna que no era la más hábil para el exjugador inglés, lo emuló de la mejor manera con un centro perfecto que terminó en pase gol para Anthony Markanich. ¡Video!

GOOOOL de Anthony Markanich



Gran asistencia de James Rodríguez 🇨🇴 para que el estadounidense anote el empate del @MNUFC. pic.twitter.com/dm5AeMdGOO — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

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La segunda asistencia de James en Minnesota United vs. Austin FC

El buen ingreso de James en el empate 2-2 entre Minnesota United y Austin FC no solo tuvo un pase gol a lo David Beckham, el ’10’ de la Selección Colombia también registró una segunda asistencia tras dos toques magistrales de zurda para que Joaquín Pereyra anotara. ¡Video!

GOOOOLAZO de Joaquín Pereyra 🇦🇷



¡Conexión latina! Segunda asistencia de James Rodríguez 🇨🇴 para que el argentino remonte el resultado a favor del @MNUFC. pic.twitter.com/HIPMfkHaTr — MLS Español (@MLSes) May 11, 2026

Datos clave

James Rodríguez registró una asistencia estilo David Beckham tras seis minutos en cancha con Minnesota United FC.

registró una asistencia tras seis minutos en cancha con Minnesota United FC. El volante de Minnesota United asistió dos veces en el partido frente al Austin FC .

asistió dos veces en el partido frente al . Las contribuciones de gol ocurrieron durante la fecha 12 de la MLS 2026.