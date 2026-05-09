Arsenal estaría sumamente interesado en fichar a uno de los mejores socios de Moisés Caicedo en Chelsea.

Moisés Caicedo está teniendo un cierre de temporada para el olvido con Chelsea, y ahora el jugador ecuatoriano podría incluso comenzar muy mal la siguiente. ¿El culpable de esto? Arsenal, el equipo del jugador ecuatoriano buscaría el fichaje de un socio del tricolor.

De acuerdo a informes de medios europeos como Marca o AS, el Arsenal de Arteta estaría muy interesado en fichar a Enzo Fernández. El volante argentino suena para varios clubes de Europa y ahora el finalista de la Champions se suma al interés.

Otro equipo que vendría siguiendo de cerca a Enzo Fernández es Real Madrid. El jugador argentino no renovó su contrato como Moisés Caicedo, y aunque todavía tiene varios años de acuerdo con Chelsea, ahora mismo el proyecto no lo convencería.

Con una eventual salida de Enzo Fernández, Moisés Caicedo se quedaría sin uno de sus mejores socios en Inglaterra y en el Chelsea. Por lo cual, el jugador ecuatoriano tendría que asumir otras responsabilidades en la interna del equipo de ‘Blue’ y cambiaría toda su perspectiva.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo son capitanes de Chelsea. (Foto: GettyImages)

La próxima temporada, Chelsea no jugará la Champions League, la máxima competencia a nivel de clubes, y con un proyecto con varios cambios de entrenador, varias figuras como Enzo Fernández se piensan donde seguir su carrera.

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Los equipos interesados en Enzo Fernández

Son varios los clubes que vienen siguiendo el fichaje de Enzo Fernández. El volante argentino gusta a varios equipos, sin embargo, los más interesados ahora serían Real Madrid y Arsenal. Chelsea no pondría “barata” su salida y se ve poco probable que lo vendan a un rival directo como Arsenal.

¿Hasta cuándo renovó su contrato Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo renovó su contrato con Chelsea hasta 2033. Inicialmente, el jugador ecuatoriano tenía un contrato hasta finales de 2031. No obstante, decidió renovar su contrato en una medida que sorprendió a todos los hinchas por cómo está el club.

Encuesta¿Moisés Caicedo se equivocó al renovar con Chelsea? ¿Moisés Caicedo se equivocó al renovar con Chelsea? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Arsenal y Real Madrid muestran interés en fichar al argentino Enzo Fernández .

muestran interés en fichar al argentino . Moisés Caicedo extendió su vínculo contractual con el Chelsea hasta el año 2033 .

extendió su vínculo contractual con el hasta el año . El club Chelsea no clasificó a la próxima edición de la Champions League.