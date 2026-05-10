Hinchas de River Plate explotan contra Kendry Páez por fallar un penal

Kendry Páez erró su penal en la tanda de los octavos de final entre River Plate y San Lorenzo y los hinchas lo criticaron.

Los octavos de final de la Superliga Argentina continuaron con el partido entre River Plate y San Lorenzo, el cuadro local rescató un empate agónico en el alargue y clasificó por penales. El volante ecuatoriano Kendry Páez tuvo minutos y fue protagonista de algunas acciones.

El ‘tricolor’ ingresó en el segundo tiempo, y aunque en el partido le dio un aire a la ofensiva de River esta vez los hinchas opinaron distinto. “Entró a estorbar, obliga a Juanfer a irse al medio y es intrascendente; es un burro no sabe qué hacer con la pelota; es un pelotudo no entiendo como Coudet lo pone”, escribieron en redes.

Lo peor llegó en la tande de penales, Kendry Páez fue al cobro del tercer tiro en la tanda, su ejecución fue al centro y el arquero rival lo atajó. Para suerte de Kendry, el Millonario se impuso 4-3 y clasificó a cuartos de final.

El error afectó al ex Independiente del Valle, mientras el resto de jugadores celebraba, el ecuatoriano estaba lejos entre lágrimas visiblemente afectado. Su entrenador se dio cuenta y fue a consolarlo.

¡GILL LE TAPÓ EL PENAL A PÁEZ!



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Kendry Páez vs. San Lorenzo. Foto: Getty.