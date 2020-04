Chavo Fucks: "Mientras Boca lo cargaba por el descenso, River volvió y ganó dos Libertadores"

River descendió en 2011 en el momento que cambió totalmente su historia. Uno de los clubes más prestigiosos de la Argentina y del mundo perdía la categoría por primera vez. En el medio, Boca salía a campeón y jugaba una final de Copa Libertadores. No obstante, el Millonario pasó del infierno mismo al cielo en pocos años y de la mano del entrenador más importante de su historia.

Regresó a Primera, salió campeón del torneo de la mano de Ramón Díaz y después llegó Marcelo Gallardo para la época más dorada del club. Mientras tanto, en el plano internacional, el Xeneize nunca ha podido volver a sus mejores días como en comienzo de siglo, donde conquistaba América con frecuencia y hasta se daba el lujo de ser campeón del mundo ante galácticos como Real Madrid.

Justamente, este viernes en 90 Minutos de Fútbol debatieron sobre los dos presentes de los clubes más importantes del fútbol argentino. Sin dudas, el Chavo Fucks fue el más tajante al referirse a la superioridad de River por sobre Boca en el plano internacional, donde lo ha eliminado de todas las competiciones y en la Libertadores lo ha hecho en tres oportunidades, una de ellas nada menos que en una final.

"Hay una cosa que le hizo mucho daño a Boca: 'Te fuiste a la B. Nosotros no tenemos descensos'. Mientras Boca lo cargaba por el descenso, River volvió a Primera y ganó dos Copa Libertadores y lo eliminó no se cuántas veces", argumentó el periodista en el último programa de 90 Minutos de Fútbol ante el debate de sus compañeros sobre por qué Boca no puede ganar la Libertadores.

Por último, agregó: "Hubo mucha distracción de Boca también pensando en River. Yo creo que esta locura le trajo muchos problemas a Boca. Lo que pasó ahora, en el campeonato que terminó hace un mes, puede marcar un cambio de paradigma. No lo sabemos porque el fútbol se detuvo, yo creo que en un momento inoportuvo para Boca. Esa victoria de Boca, que fue tremenda y que fue sobre River, le puede cambiar un poco la vida a Boca".

