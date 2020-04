De la mano de Cardona, volvió el "¿y si te llama Román?" a 90 Minutos

Una muy larga charla y llena de título sostuvo Edwin Cardona con el programa 90 Minutos que sale por la pantalla de Fox Sports.

Y claro, no podía faltar la pregunta de Sebastián Vignolo justo con el colombiano: "¿Y si te llama Román?", salió de la boca del 'Pollo' para hacer reír a sus colegas.

"SI ROMÁN ME LLAMA, VUELVO A BOCA"#90MinutosFOX | Edwin Cardona habló de su relación con Riquelme: "Tenemos buena comunicación desde antes que fuera vicepresidente, ojalá que haga una llamada para volver". pic.twitter.com/s5E8FhrhSI — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 27, 2020

El jugador no la tiró afuera: "Tengo buena comunicación con Riquelme. Antes de que sea vicepresidente del club ya tenemos buena relación. No le voy a decir que me lleve, pero obviamente, ojalá Dios quiera que me vuelva a meter la llamadita para volver. Si me llama vuelvo a Boca", soltó.

Clarito. De igual manera, ahí se metió el 'Cabezón' Ruggeri, dándole uno de sus sabios consejos: "Tenés que llamarlo vos si tenés tantas ganar de volver".

Luego, Óscar le consultó al enganche por qué piensa que se dio así su salida del Xeneize, y él contó la verdadera situación.

El colombiano Edwin Cardona, más claro imposible. ¿Lo llamará Román para volver a Boca? pic.twitter.com/Z1HzxbAiD8 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 27, 2020

"El tiempo que me quería quedar en Boca, habían colocado una clausula muy alta desde Monterrey, por cómo estaba el dolar en Argentina, el dia que hable con Angelici fue de eso, me dijo que estaba complicado por ese tema", cerró.

