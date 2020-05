El plan de la NFL por posible cancelación de partidos en temporada 2020

Este jueves 7 de mayo se dará a conocer de manera oficial el calendario de la temporada 2020 de la Nacional Football League (NFL), y si bien la planificación original contempla realizar todos los partidos, sin definirse si serán con o sin público, la Liga ya ha planteado una fórmula en caso de cancelación de juegos o que, por la pandemia del Coronavirus, no se reciba a aficionados.

Así lo informó el Comisionado Roger Goodell, en un comunicado que fue publicado por The Associated Press, donde se señala que "todos los clubes tendrán una política en la cual, si un partido se cancela o se disputa en condiciones que no permitan que los aficionados acudan, cualquier persona que haya adquirido el boleto directamente con el equipo, tendrá la opción de recibir la devolución completa o aplicar la cantidad para un boleto futuro que sea adquirido directamente con el equipo".

La medida se aplicará en quienes hayan adquirido boletos de temporada, ventas en grupo o planes parciales de temporada; mientras que en el caso del mercado secundario, a través de sistemas como Ticketmaster y SeatGeek, se ha recibido las garantías por parte de estas empresas, para el reembolso de la totalidad de la venta a menos de 30 días de una eventual cancelación

Respecto a la realización de planes de contingencia para combatir la pandemia del Coronavirus durante la temporada, Goodell manifestó que "hemos sido claros en que todas nuestras decisiones seguirán los consejos médicos y de salud pública y acatarán las regulaciones del gobierno. Estaremos preparados para hacer los ajustes necesarios como lo hemos hecho en otros contextos, como lo fue con el programa de postemporada y el draft".

En ese sentido, el Comisionado agregó que "creo que las políticas que tienen los equipos le serán de ayuda a la liga y a los integrantes de los clubes de varias formas, y nos permitirán seguirnos preparando para la temporada 2020 mientras protegemos los intereses de los fanáticos".

