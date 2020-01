Ganá La de Boca

La de Boca ya está dando la vuelta al mundo. El Xeneize está nuevamente vestido por adidas y las camisetas arrasaron desde su presentación el 10 de enero.

Por eso, desde Bolavip le queremos dar un gusto a los hinchas: ¡vamos a sortear la camiseta de Boca!

Se sorteará y comunicará al beneficiario el lunes 20 de enero de 2020 luego de las 19:00 hs en las redes sociales de Bolavip

Ganate camiseta Boca Juniors adidas 2020

Términos y condiciones:

1. Organizador: La participación en el presente sorteo (en adelante, el “SORTEO”), organizada por FSN SRL (en adelante el “ORGANIZADOR”), a través de www.bolavip.com en adelante, el “SITIO”) y con el auspicio de SOLO DEPORTES – https://solodeportes.com.ar (en adelante, el “AUSPICIANTE) implica el conocimiento y la aceptación de las siguientes términos y condiciones (en adelante, las “BASES”)

2. Territorio: El SORTEO tendrá validez únicamente en el ámbito de la República Argentina

3. Participantes: Podrán participar del SORTEO todas aquellas personas físicas con domicilio en el territorio de la República Argentina y que tengan como mínimo 18 años de edad. Quedan excluidos de participar el personal del “ORGANIZADOR”, del SITIO, del AUSPICIANTE, de las sociedades y/o empresas vinculadas con éstas, y/o familiares directos de los mismos, así como también sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

4. Vigencia: La inscripción de los participantes dará comienzo el martes 7 de Enero 2020 y se extenderá hasta el viernes 17 de enero de 2020 a las 23:59 hs. Se sorteará y comunicará al beneficiario el lunes 20 de enero de 2020 luego de las 19:00 hs.

5. Participación: Los usuarios deben registrar sus datos a través de un link informado en las publicaciones promocionadas a través del SITIO durante el plazo indicado en el punto 4. Cada usuario deberá completar el formulario de participación con datos fehacientes. La selección del ganador se realizará a través de herramientas electrónicas de sorteo, como Random Picker y se publicará inmediatamente a través del SITIO y las cuentas sociales del mismo.

6. Premio: 1 (una) camiseta adidas de Boca Juniors, modelo titular temporada 2020

El premio no incluye otros beneficios no detallados en estas BASES, no es transferible ni es canjeable por otros premios, dinero o partes de pago. Acreditación del premio:

a) Una vez publicado el beneficiario, éste será contactado vía email o teléfono.

b) El beneficiario tiene 6 horas para responder con la aceptación. En caso de que el beneficiario no respondiera el email y/o no fuera contactable por teléfono dentro del plazo estipulado, se contactará a 1 suplente. En caso de que el suplente no responda en el plazo estipulado previamente, el premio quedará vacante y los ganadores perderán su derecho al reclamar el premio, quedando éste en manos del “ORGANIZADOR”, quien dispondrá del mismo a su criterio.

c) Los gastos en que incurra el beneficiario, con motivo o en ocasión de concurrir a reclamar y/o retirar y/o hacer uso de su premio, serán a su exclusiva cuenta y cargo.

7. Cesión de información y autorización de uso: La participación del presente SORTEO constituye el consentimiento para que el ORGANIZADOR, el SITIO y el AUSPICIANTE utilicen los datos obtenidos con fines publicitarios y/o promocionales presentes y futuros. De la misma forma, los usuarios y/o beneficiario autorizan expresamente al ORGANIZADOR, el SITIO y el AUSPICIANTE a utilizar sus nombres, imágenes personales y/o voces para publicitar la “Acción” en cualquier medio, ya sea digital, televisivo, radial o gráfico, en la forma en que el “ORGANIZADOR” estime conveniente y sin que esto genere derecho a compensación alguna, durante la vigencia del SORTEO y hasta transcurrido 2 (dos) años de su finalización. Asimismo, en los términos previstos por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N° 25.326, el titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro, bloqueo total o parcial de su nombre de la Base de Datos, comunicándose por mail a [email protected]

8. El “ORGANIZADOR” se reserva el derecho de eliminar a cualquier “Participante” que no respete los términos y condiciones establecidos en estas BASES. Límite de participación: cada participante tendrá derecho a subir 1 (una) participación. En caso de que se detecten más participaciones por parte de un mismo usuario, se tomará como válida únicamente la primera.

9. El ORGANIZADOR se reserva todas las facultades de dirección y control sobre la cuenta del SORTEO. Podrá en consecuencia, introducir todos los cambios y modificaciones que estime convenientes a su solo criterio: alterar, modificar o sustituir el SORTEO todo o en parte, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

10. En el supuesto de controversias que se suscitaran dentro del marco del presente SORTEO, serán de aplicación las leyes vigentes en la República Argentina y tendrán competencia los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

