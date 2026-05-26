Le buscan reemplazo: Hasta cuándo tiene contrato Fabián Bustos en Millonarios

Descubre hasta cuándo tiene contrato el técnico Fabián Bustos en Millonarios y conoce por qué ya le buscan un reemplazo urgente.

Millonarios, una vez más, fracasó a nivel continental. Tenía todo servido para clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026, pero perdió de local ante O’Higgins de Chile, y la prensa ya le busca reemplazo al entrenador Fabián Bustos. ¿Hasta cuándo tiene contrato?

Luego de sacar un empate ante Sao Paulo en Brasil, Millonarios solo necesitaba empatar ante O’Higgins en el estadio ‘El Campín’ de Bogotá, pero… Todo empezó en contra y a los 38 minutos del primer tiempo ya perdía 2-0 con la constante de la era Bustos: errores en defensa ante la táctica fija (pelota parada) o en centros con balón en movimiento.

A pesar de que Millonarios descontó con un gol de Rodrigo Contreras al minuto 9 del segundo tiempo, no pudo anotar un segundo gol en los 46 minutos restantes que le quedaron de juego contando la adición. Se consumó la eliminación y la prensa no dudó en salir a pedir la salida de Fabián Bustos para buscarle reemplazo.

La prensa de Colombia pidió la salida de Bustos tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana

Fabián Bustos terminó su primer semestre con Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Mientras el periodista Alexis Rodríguez del canal Win Sports señaló en X que “la poca autocritica, recibir el mismo gol desde su llegada y la eliminación de la Sudamericana ante O’Higgins son hechos suficientes para que el Profe Fabián Bustos no continúe al frente de la Dirección Técnica de Millonarios. No se puede dirigir a Millonarios mirando el retrovisor. No le pudo ganar a Bucaramanga, Chicó, Alianza, Inter, Jaguares, Fortaleza y Pasto“, José Orlando Ascencio, subeditor de ‘El Tiempo’, afirmó que “el semestre de Millonarios es un fracaso absoluto, por más que Fabián Bustos celebre las copas ‘Le ganamos dos veces a Nacional’ y ‘Clasificamos en la Copa BetPlay en fase de eliminados'”.

Publicidad

¿Hasta cuándo tiene contrato Fabián Bustos en Millonarios?

Luego de no clasificar ni a los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 ni a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, la gran pregunta era: ¿Hasta cuándo tiene contrato Fabián Bustos en Millonarios? El periodista Mariano Olsen de Win Sports publicó en X que el DT argentino tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Encuesta¿Quién anotó el gol de Millonarios ante O'Higgins? ¿Quién anotó el gol de Millonarios ante O'Higgins? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave