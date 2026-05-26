Kendry Páez no tuvo el mejor semestre con River Plate en Argentina y ahora confirman que su paso por el fútbol argentino estaría muy cerca de terminar. El jugador ecuatoriano tiene una cesión hasta el próximo año, pero motivos extra futbolísticos lo alejarían del ‘Millonario’.

De acuerdo a la información de Renzo Pantich en AZZ, Coudet no está contento con Kendry Páez. “No comprenden la falta de compromiso que tiene a la hora de comportarse fuera de la cancha. Existe la posibilidad de que River interrumpa el préstamo de Kendry Páez, porque no sació la expectativas”, reveló el periodista.

Además, Pantich también adelantó otros motivos que empujan a Coudet a esta decisión: “Al ‘Chacho’ no le gustaron muchos de sus comportamientos futbolísticos y extra futbolísticos. Futbolísticos que se haya ido a patear un penal contra San Lorenzo haciendo jueguitos, que haya dicho: “Yo atajo” en un partido importante en Venezuela contra Carabobo. Por diferentes conductas de indisciplina y porque en los entrenamientos no está dando todo“, agregó en AZZ.

Ahora se podrían entender varias decisiones de Coudet, que decidió sacar al ecuatoriano de la convocatoria en dos partidos consecutivos, después de fallar aquel penal contra San Lorenzo. En la final contra Belgrano, apenas entró en los últimos 5 minutos.

Kendry Páez podría terminar su paso por River Plate. (Foto: GettyImages)

Aunque Kendry completó el 50% de los partidos para permanecer a préstamo en River, tanto el club argentino como Chelsea tienen planificadas conversaciones en la siguiente semana para decidir el futuro del ecuatoriano. La cesión se puede interrumpir sin grandes problemas.

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Los números de Kendry Páez con River Plate

En este semestre con River Plate, Kendry Páez ha jugado un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó solo 1 gol y dio 1 asistencia. Sumó en cancha poco más de 400 minutos, pero con Coudet fue suplente en casi todo su ciclo.

Las polémicas de Kendry Páez en su carrera

No es la primera vez que revelan grandes polémicas con Kendry Páez. El jugador ecuatoriano ya estuvo en un Night Club en la previa de la Copa América en 2024, y cuando salió de Racing de Estrasburgo revelaron que también conductas fuera de la cancha y visitas a diferentes lugares le acabaron costando la salida.

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Datos clave:

River Plate planea interrumpir el préstamo de Kendry Páez por actos de indisciplina fuera de la cancha.

planea interrumpir el préstamo de por actos de indisciplina fuera de la cancha. El técnico Eduardo Coudet cuestiona el compromiso de Kendry Páez tras sumar solo 14 partidos y un gol.

cuestiona el compromiso de tras sumar solo 14 partidos y un gol. Chelsea y el club argentino decidirán el futuro del futbolista ecuatoriano la próxima semana.