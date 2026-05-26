Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana y los aficionados quieren que estos jugadores se marchen.

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana, cuando solo necesitaba un empate contra O’Higgins. El equipo ‘Embajador’ recibe un duro golpe que confirma su pésimo semestre. Ya para la segunda parte del año no jugarán ningún torneo internacional.

Después de quedar eliminados en la Copa Sudamericana, los hinchas fueron a las redes sociales y arremetieron contra jugadores como Novoa, Mackalister Silva, entre otros. Además, también pidieron la salida de Fabián Bustos, que apenas llegó hace poco.

“Que se vayan todos”. “Una tristeza inmensa esto, gracias Serpa y Camacho por jugar con la grandeza de este club, por no dimensionar lo que genera Millonarios y llevarnos a fracaso tras fracaso”. “Si no quieren jugar al menos tengan la decencia de no cobrar la boleta“. “Sigan con Novoa, Mackalister y demás jugadores que ya están llegando a la edad de la pensión… Son una falta de respeto”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

MILLONARIOS DESCONTÓ Y SE ILUSIONA



Media vuelta de Rodrigo Contreras para el 1-2 vs. O'Higgins.



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Los jugadores que dejarían Millonarios

Aunque todavía no están confirmadas, estos jugadores dejarían Millonarios tras quedar fuera de todo en este primer semestre, muchos de ellos por terminar su contrato ya:

Radamel Falcao

David Mackalister Silva

Diego Novoa

Sergio Mosquera

Álex Castro

Jorge Hurtado

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Todos ellos terminan contrato con Millonarios y todo parece indicar que el club no les renovará para después del Mundial 2026. El club tuvo más de 1 semana de descanso para preparar este partido y no pudo conseguir el resultado esperado.

Los comentarios de los hinchas contra Millonarios

Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas contra los jugadores de Millonarios tras este nuevo fracaso:

Los comentarios de los hinchas. (Foto: Captura de pantalla)

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Los comentarios de los hinchas. (Foto: Captura de pantalla)

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