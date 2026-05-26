Los posibles rivales de Liga de Quito en octavos de Copa Libertadores

Liga de Quito se metió a los octavos de final de la Copa Libertadores y sigue teniendo posibles rivales ya definidos.

Liga de Quito logró cerrar con triunfo ante Always Ready de Bolivia, y además se quedó con el primer lugar de su grupo para meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores. El sorteo dista mucho pero ya hay posibles rivales de los ‘albos’ para la próxima ronda.

A falta de la jornada de esta semana, los confirmados junto a la U son: Independiente del Valle, Rosario Central, Flamengo, U. Católica, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Cerro Porteño y Mirassol.

Los que podrían sumarse en la jornada final son: Palmeiras, Platense, Estudiantes de La Plata/DIM, Cruzeiro o Boca Juniors. U.Católica de Chile dio la sorpresa y clasificó ya.

La victoria 3-2 ante Always Ready también le dio a Liga de Quito una gran puntuación en la tabla clasificatoria al Mundial de Clubes, con tres puntos más por el triunfo y 3 más por avanzar de ronda.

Liga de Quito e Independiente del Valle siguen en carrera en la Copa Libertadores mientras que Barcelona SC no se metió ni siquiera a la Copa Sudamericana y quedó 4to en su grupo.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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En resumen