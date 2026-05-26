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Los posibles rivales de Liga de Quito en octavos de Copa Libertadores

Liga de Quito se metió a los octavos de final de la Copa Libertadores y sigue teniendo posibles rivales ya definidos.

Los posibles rivales de Liga de Quito en octavos de Copa Libertadores
Los posibles rivales de Liga de Quito en octavos de Copa Libertadores

Liga de Quito logró cerrar con triunfo ante Always Ready de Bolivia, y además se quedó con el primer lugar de su grupo para meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores. El sorteo dista mucho pero ya hay posibles rivales de los ‘albos’ para la próxima ronda.

A falta de la jornada de esta semana, los confirmados junto a la U son: Independiente del Valle, Rosario Central, Flamengo, U. Católica, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Cerro Porteño y Mirassol.

Los que podrían sumarse en la jornada final son: Palmeiras, Platense, Estudiantes de La Plata/DIM, Cruzeiro o Boca Juniors. U.Católica de Chile dio la sorpresa y clasificó ya.

La victoria 3-2 ante Always Ready también le dio a Liga de Quito una gran puntuación en la tabla clasificatoria al Mundial de Clubes, con tres puntos más por el triunfo y 3 más por avanzar de ronda.

Liga de Quito e Independiente del Valle siguen en carrera en la Copa Libertadores mientras que Barcelona SC no se metió ni siquiera a la Copa Sudamericana y quedó 4to en su grupo.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Además de Gonzalo Valle: El otro titular que podría irse de Liga de Quito

En resumen

  • Liga de Quito venció 3-2 a Always Ready y clasificó a octavos de final.
  • 6 puntos sumó en la tabla clasificatoria para el Mundial de Clubes.
  • Barcelona SC quedó cuarto en su grupo sin clasificar a la Copa Sudamericana.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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