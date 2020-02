Jessi Uribe sigue siendo uno de los artistas colombianos más seguido de cerca por todos sus fans, sobre todo en sus redes sociales ya que últimamente está muy activo en su cuenta de Instagram.

Además, el cantante de música popular fue uno de los jurados de uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, 'Yo me llamo', por lo cual fue blanco tanto de críticas, como de buenos comentarios.

Así mismo, Jessi ahora está en una relación con Paola Jara, pareja que ha causado mucha polémica debido a que la también artista habría sido la causa por la que Uribe habría dejado a su exesposa por ella.

Pero ahora el artista sigue dando de qué hablar y no precisamente por su carrera como cantante, ni por su relación con Paola, si no porque debutó en la televisión en una de las series más vistas en Colombia.

Uribe hizo su aparación en la producción 'Amar y Vivir', de Caracol TV, y como muchos televidentes saben, la protagonista de la historia, Irene (Ana María Estupiñán), quiere cumplir su sueño de ser cantante y lo está logrando.

Sin embargo, la aparición de Jessi no tuvo los mejores comentarios y los televidente de la serie hicieron comentarios como: "Cristo Jesus. Cuando pensé que por fin me había librado de ese señor. Hasta cuándo tendré que verle la cara al asqueroso de Jessi Uribe. Alguien que le diga a Caracol que ya fue suficiente" o "Pero qué pesados con Jessi Uribe DIOS MIO YA SUPERENLO POR FAVOR NO LO QUEREMOS VER MÁS. gracias".

Pero qué pesados con Jessi Uribe DIOS MIO YA SUPERENLO POR FAVOR NO LO QUEREMOS VER MÁS. gracias. #AmarYVivir — Rihannaxstan (@rihannaxstan) February 18, 2020

Mi cara al ver a Jessi Uribe en #AmarYVivir �� pic.twitter.com/c3dIidURZK — LORENA �� (@lorena9803_) February 19, 2020 Cristo Jesus. Cuando pensé que por fin me había librado de ese señor. Hasta cuándo tendré que verle la cara al asqueroso de Jessi Uribe. Alguien que le diga a Caracol que ya fue suficiente #AmarYVivir pic.twitter.com/EuBvT7n2Bm — Rihannaxstan (@rihannaxstan) February 15, 2020

